Iturria sobre el crimen del chofer: "El autor del hecho quiso dejar un mensaje"

Policiales El horroroso asesinato de Cabeza y el sello perverso de un mensaje criminal

La identificación del cuerpo

Policiales La Justicia confirmó que las manos pertenecen al hombre hallado en auto quemado

El, de 49 años de edad,, luego que el vehículo fuera incendiado en la zona de calle Virrey Vertiz de la capital entrerriana. Horas después, se hallaron en el Volcadero, el basural a cielo abierto de Paraná, dos manos que estaban en una bolsa de residuos. Y por la noche, se confirmaría que se trataba de las manos de Cabeza, quien se había retirado de su casa, el lunes a alrededor de las 20.La planificación del horroroso asesinato de Cabeza, la amputación de sus extremos distales de los miembros superiores y la incineración del cuerpo en su auto, sin dudas dan cuenta de un. Si bien los investigadores, no descartan ninguna hipótesis, fuera de micrófono se inclinarían a que el móvil puede estar vinculado a una venganza o, a crimen mafioso.el corte de las manos a la víctima "es un mensaje que quiere dejar el autor" (del crimen). Asimismo, avizoró que la investigación "podría ir por el lado del narcotráfico"."Hemos tenido casos de personas calcinadas y crimines aberrantes, de los del tipo pasional, pero en este hecho en particular, evidentemente,explicó Iturria aAl remarcar que no se ha registrado en la provincia un hecho de estas características, detalló sus apreciaciones del caso: "El disparo fue para producirle la muerte,e incinerar el vehículo con la persona adentro es para borrar huellas, para no dejar evidencias que puedan identificar al autor"."Hay herramientas que la tecnología nos otorga en la actualidad para descubrir el recorrido que hizo el auto o autores del hecho", recalcó.pudo conocer, quey fuentes señalan que sería en la zona de la boca. "El cuerpo estaba muy quemado, calcinado", confirmó la fiscal a cargo de la causa, Melisa Saint Paul.Mientras se esperan los resultados de la autopsia, Iturria avizoró que. "El odontólogo forense, Dr. Heit, trabaja sobre los restos dentarios que se encuentran en el lugar y que por lo general se necesitan más de 900ºC para calcinar, por lo que normalmente, las piezas dentarias quedan en el cuerpo y eso permite una identificación. O la toma de una muestra de ADN del fémur", explicó.Finalmente, y al consultarle al exjefe de Criminalística por las hipótesis que podrían llegar a esclarecer el crimen de Cabeza, éste mencionó que"En Paraná hubo muchísimas muertes. Hay un montón de narcotraficantes que a plena luz del día exhiben armas y efectúan disparos, por lo cual,, estimó el perito de destacada experiencia en investigaciones criminales."Habría que reconstruir la actividad de esta persona, los lugares que frecuentaba, las amistades? Hay un trabajo arduo por realizar por parte del personal policial de la Policía entrerriana", mencionó al aclarar: