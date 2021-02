Familiares de víctima de homicidio piden la encarcelación de los condenados

Se cumplen este miércoles dos años del crimen de Ricardo Fabián Miño, quien fue asesinado minutos antes de las 4:30 horas del domingo 3 de febrero del 2019, en calle Balcarce y La Pampa en Concordia. Por el homicidio, hubo dos condenas y una absolución. Andrés Benjamín y Rubén Valentín Franco recibieron 12 y 8 años de prisión respectivamente (actualmente con detención domiciliaria), mientras que el padre de ambos, fue absuelto.



Sobre el dolor por la pérdida, Silvina Miño, la hermana de la víctima, señaló a El Sol-Tele5: “Hoy es un día muy triste para mí y para mi familia, porque se cumplen dos años del asesinato de mi hermano, que tenía 43 años; dos años que no podemos seguir normalmente con nuestras vidas”. En la oportunidad, la mujer apuntó que “la justicia se está tardando demasiado y cuando más se demoran más se alejan los casos, como el de mi hermano”.

Silvina recordó que “falleció Clemente Franco, quien estuvo implicado en la causa”. Fue por eso que aclaró: “No nos alegra su muerte, porque sé lo que se siente al perder un ser querido, pero sí creemos en Dios y todo lo dejamos en manos de Dios”.



“Hoy recordamos a Ricardo Fabián Miño con mucho dolor -dijo Silvina con lágrimas en los ojos. La justicia tiene que ser justa. Acá lo único que importa es que estas personas mataron a mi hermano y no hay justificación para semejante acto”, y reseñó que “lo corrieron en un auto por muchas cuadras”.



“Si mi hermano hubiera sido todo lo que muchas personas dicen de él, hoy estaría vivo, pero no, se dejó matar, nada hizo”, destacó. Silvana aseguró que “hoy lo único que queremos es justicia y pido respeto para nuestra familia, para mis padres”.



“Pido que ya dejen descansar a mi hermano y no ensucien más su memoria. Sus hijos lo extrañan, mi madre está en una profunda depresión. Así que por favor ya demasiado daño nos hicieron quitándole la vida a Fabián. Queremos justicia solo eso y ya es hora que Valentín Franco y Benjamín Franco estén tras las rejas y no cumpliendo la condena en su casa”, reclamó. (Diario El Sol)