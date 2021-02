El horroroso asesinato de Cabeza y el sello perverso de un mensaje criminal

Crimen mafioso

Hallazgo de las manos

Disparo

Policiales Confirmaron la identidad del hombre hallado muerto en un auto que fue incendiado

Otros con sello mafioso

Hipótesis

Policiales La Justicia confirmó que las manos pertenecen al hombre hallado en auto quemado

Desconcierto en el entorno

Trabajador público

Sin vínculos

El cuerpo calcinado de Marcelo Cabeza fue hallado dentro del auto de su hermana, en un descampado del barrio Anacleto Medina. Lo habrían asesinado de un tiro en la cabeza, le cortaron las manos, aparentemente, con una amoladora y prendieron fuego al vehículo, con el cadáver en su interior.Las características del asesinato ocurrido este miércoles por la madrugada en Paraná, definen el rótulo de crimen mafioso, donde no solo importa la muerte de la víctima, sino también el mensaje que se pretende dejar con la mutilación.El hecho siembra un tendal de dudas en relación al mensaje enviado por los presuntos autores:Por el estado en que se encontraban, las manos habían sido cortadas pocas horas antes, yUn dato relevante es que el recorrido que hizo el camión que arrojó la bolsa con las manos, fue por barrios de la zona oeste de la ciudad: Anacleto Medina, San Jorge, Gaucho Rivero, Padre Kolbe, entre otros.Entre las 19 y las 2 de la madrugada, se trata de un margen horario muy amplio para establecer el recorrido que realizó Cabeza en el vehículo, por lo que están tratando de ajustar horas y lugares mediante testimonios.El médico forense practicó la autopsia en la morgue judicial de Oro Verde y se trabaja para determinar, entre otras cosas, la causa de la muerte.Por la observación inicial, se sospechaba que podría haber sido utilizada un arma de fuego para ultimar a la víctima, y en tal caso, se buscabaPor ahora se trata de un misterio no solo en cuanto al autor o autores de este macabro asesinato, sino también en torno a las motivaciones.. La víctima estaba por comenzar a cumplir una condena por narcotráfico.Distintos trascendidos hablaron alrededor de vinculaciones con el narcotráfico, una abultada deuda no cobrada o bien un hecho de otro tipo, pero con el mismo preocupante mensaje criminal. Según fuentes policiales habrían sido necesarias por lo menos dos personas para realizar el macabro acto., publicóAsimismo, se hicieron sentir en redes sociales la despedida por parte de militantes y funcionarios quienes se solidarizaron con familiares de la víctima y reclamaron justicia.El dolor y el desconcierto absoluto reinan en el entorno de Silvio Marcelo Cabeza. Ni en su familia, ni en su trabajo ni sus compañeros de militancia política pueden comprender el asesinato del que fue víctima el hombre de 49 años, indicó. En la investigación policial no se descarta ninguna hipótesis y por estas horas están concentrados en poder establecer el recorrido de Cabeza en las horas previas a su muerte,Cabeza trabajaba desde hacía más de 15 años en el Ministerio de Salud de la Provincia, como chofer oficial. Actualmente, se desempeñaba en el Programa Sumar, que funciona en calle Belgrano 29, donde conducía vehículos para traslado de personas e insumos.En esa sede de la administración pública, ayer por la mañana,De todas las entrevistas realizadas por la División Homicidios y la fiscal Melisa Saint Paul, no ha surgido queCabeza, era padre de dos hijos, se había separado hace unos tres años de su exesposa, con quien mantenía una excelente relación, y estaba viviendo con su madre y su hermana en una vivienda de calle Vucetich. Llevaba una vida sin lujos ni ostentaciones.