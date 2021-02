Maslein sobre el crimen del chofer estatal: "Es un hecho con muchas aristas"

Policiales La Justicia confirmó que las manos pertenecen al hombre hallado en auto quemado

El chofer del Ministerio de Salud, Silvio Marcelo Cabeza, de 49 años de edad, fue encontrado en la parte trasera del auto de su hermana, luego que el vehículo fuera incendiado con el cuerpo del hombre en su interior, en la zona de calle Virrey Vertiz de la capital entrerriana. Horas después, se hallaron en el Volcadero, el basural a cielo abierto de Paraná, dos manos que estaban en una bolsa de residuos. Y por la noche, se confirmaría que se trataba de las manos de Cabeza, quien se había retirado de su casa, el lunes a alrededor de las 20."Desde el primer momento en el que se dio aviso del hallazgo, trabajaron áreas especiales de la Policía, como Bomberos, Criminalística, Homicidios, siempre bajo la órbita de la fiscal en turno. Se avanza con las pericias, ya se estableció la identidad de la persona, que las manos corresponden a quien era buscado, y seguimos con algunas diligencias".Maslein reconoció que "fue un hecho al que no estábamos acostumbrados, de los que no se ven en esta ciudad". Sin embargo, insistió con respecto a que, desde la fuerza, cuentan con "una línea de investigación abierta"."Es un hecho con muchas aristas y tenemos varias líneas abiertas. El motivo se establecerá cuando esté cerrada la investigación", sentenció el comisario al prometer "buenos resultados" para la resolución del caso.pudo conocer, que el cuerpo de la víctima, tendría un disparo en la cabeza y fuentes señalan que sería en la zona de la boca. "El cuerpo estaba muy quemado, calcinado", confirmó la fiscal a cargo de la causa, Melisa Saint Paul.Al mostrar sus "esperanzas" para que se esclarezca el crimen, el máximo funcionario policial prometió: "Trabajamos con mucho esfuerzo desde distintas áreas de la Policía y obtendremos buenos resultados".En relación a la eventual detención de algún sospechoso, comentó: "Habrá que reunir pruebas y avanzar en eso bajo la órbita de la fiscal". Maslein prefirió no brindar mayores datos respecto al desarrollo del caso.

Policiales Confirmaron la identidad del hombre hallado muerto en un auto que fue incendiado

Policiales Conectan el crimen del hombre quemado en auto y las manos halladas en volcadero