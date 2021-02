El femicidio de Fátima Acevedo se encamina al debate en un juicio por jurados

Se realizó este martes una audiencia judicial para determinar las pruebas que se tratarán en el juicio por jurados que debatirá el femicidio de Fátima Acevedo, por cuyo caso fue imputado su ex pareja, Jorge Martínez.



“Las partes solicitamos a la jueza las pruebas que interesábamos dependiendo la teoría del caso que cada uno maneja, porque la acusación pública y privada atribuyen la responsabilidad a Martínez en el deceso de Fátima, pero la teoría de la defensa oficial es totalmente desencriminante, siguiendo la voluntad del acusado”, explicó a Elonce TV el abogado Jorge Sueldo.



“Él siempre manifestó que no fue y tiene esperanzas de demostrarlo en el debate”, remarcó el defensor al aclarar que “Martínez permanecerá con prisión preventiva hasta que se realice el juicio por jurados”.



Según lo que explicó el defensor de Martínez, “la Fiscalía ofreció la prueba producida durante la Investigación Penal Preparatoria, que según entienden podrían acreditar la responsabilidad de Martínez”, mientras que él acompañó con “una pericia de autopsia y otro informe de ADN que podría acreditar la no responsabilidad de Martínez, además de la declaración de algunos testigos”.



“Fue mucha la prueba ofrecida y se pasó a cuarto intermedio porque la jueza tenía que analizar”, comunicó en relación al desarrollo de la audiencia al tiempo que aclaró: “si bien acordamos en muchas pruebas que nos sirven a las tres partes, hubo planteos de oposición hacia algunos que fueron resueltos por la jueza”.



Finalmente, Sueldo indicó que “en breve si fijará fecha de audiencia para la selección de los postulados a jurados a fin de determinar quiénes lo integran y si hay antecedentes que los tornan imposibles o perjudiciales para alguna de las partes”. El abogado recordó que deben ser 12 titulares y cuatro suplentes, y que en caso de ser necesario, se reunirían con éstos.



El caso



Fátima Florencia Acevedo desapareció el 1 de marzo de 2020, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, donde estaba alojada con su pequeño hijo (fruto de su relación con Jorge Nicolás Martínez), luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.



El 8 de marzo, hallaron su cadáver en el interior de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada y cerca del domicilio que ocupaba Martínez, el único detenido por el tremendo crimen. (Elonce)