Confirman que asesinaron a puñaladas a la pareja hallada muerta en su casa

Los integrantes de una pareja de ancianos fueron hallados asesinados a puñaladas en una vivienda del barrio Mariano Fragueiro, en la ciudad de Córdoba, y por el caso no se habían registrado detenciones.Los cuerpos de Ángela Castañares, de 80 años, y Mariano Tornatore, de 83, fueron hallados el domingo.El hallazgo fue realizado alrededor de las 13:30 en la vivienda situada en la calle Marcos Infante al 736 por una nieta de la pareja, que se acercó a la casa luego de realizar infructuosas llamadas para ver cómo se encontraban.Según Mariana, otra de las nietas de la pareja, antes de llegar al lugar se comunicaron con los vecinos, que en forma inmediata se acercaron a la casa y llamaron a los octogenarios, pero no tuvieron respuesta, por lo que las parientes decidieron acudir personalmente."Mi hermana llegó al domicilio y cuando entró vio que la reja estaba cerrada y la puerta de la casa sin llave. Cuando ingresó se encontró con mi abuelo sentado en una silla en la cocina con heridas en la panza, muerto, y mi abuela en la cama", contó la mujer en declaraciones a la radio Cadena 3."Según la Policía, mi abuela tenía una apuñalada en el pecho y mi abuelo otras en el abdomen", añadió Mariana.Por el momento no se habían encontrados signos de faltantes en la casa, aunque no se descarta la motivación del robo para explicar el doble crimen."La única sospecha que tenemos es que los conocían porque ninguno de los dos abría la puerta a nadie, era alguien conocido. Ellos le dieron el ingreso porque al no estar forzada la puerta", dijo al mismo medio Johana, otra de las nietas de la pareja asesinada.El caso comenzó a ser investigado por la fiscal Patricia García Ramírez, quien dispuso un estricto secreto de sumario.