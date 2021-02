Permanece estable el adolescente que fue embestido por un remis

Permanece estable el adolescente de 13 años quien el viernes a la tarde fuera embestido por un remis en la localidad de Chajarí; Gonzalo Sosa continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Delicia Concepción Masvernat, de la ciudad de Concordia, "con asistencia respiratoria mecánica (respirador), hemodinámicamente estable, con edema cerebral".



Sus padres, Máximo Sosa y Silvina Fochesatto, señalaron además que a su hijo "empezaron a bajarle el respirador para que de a poco, comience él a mandarle su propio oxígeno al cerebro. Luego, le practicarán tomografía de abdomen, tórax y cabeza".



Más adelante, comentaron que "el estudio en la cabeza es para ver si avanzó su lesión, cuestión que no creen porque lo ven un poquito mejor". Y agregaron que "transfusión, por ahora, no hace falta, más allá que le hicieron una ni bien lo internaron porque había perdido mucha durante el accidente".



Los padres aún no han visto a su hijo porque no cuentan con los resultados del hisopado. "Gonzalo es un chico sano, por lo que todo va bastante bien, y cualquier novedad nos estarán avisando en las próximas horas", puntualizaron a Chajarí al día.



Sobre el accidente



Aproximadamente a las 18hs de este viernes, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Alvarez Condarco y Güemes de la ciudad de Chajarí. En la oportunidad resultó con lesiones graves un niño de 13 años de edad, domiciliado en la primera de las arterias mencionadas, quien, de acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas, habría intentado cruzar la calle sin percatarse que transitaba un automóvil, cuyo conductor no llegó a frenar a tiempo y lo impactó. Esto le produjo al adolescente graves heridas.



El menor fue trasladado en forma inmediata por el Servicio de Emergencias Local (S.H.), al hospital Santa Rosa de Chajarí y luego derivado en forma urgente hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia.



“Está sedado profundamente, ya que los médicos no quieren que se despierte. Los pulmones y el corazón están bien, pero el problema es su cabecita, en la cual recibió un fuerte golpe. A los médicos les preocupa su cerebro, que es la ‘computadora’ de su cuerpito, por lo que resta seguir esperando”, habían indicado oportunamente sus padres.