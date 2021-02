Ahorcó al ladrón que robó su celular y lo filmó: investigan a dos policías

El caso

“Le robaron el teléfono, los corrió y se los quitó. Con ese mismo celular, filmó cómo ahorcaba a uno de los ladrones. Mientras, dos policías miraban la escena, como esperando que termine de estrangular al delincuente”. Así resumieron las fuentes judiciales cómo se habrían sucedido los hechos del caso que conmociona a Córdoba.El asesino subió el video donde se ve cómo ahorcaba al presunto ladrón a su estado de WhatsApp y las imágenes fueron difundidas porPor el crimen, el principal acusado fue detenido e identificado como Leandro Daghero (19). También un cabo primero y un agente de la Policía de Córdoba están presos: se investiga si presenciaron el crimen y no hicieron nada.A los tres se les imputa el homicidio calificado de Abel Nicolás Suárez (25), cuyos familiares niegan que haya participado del robo.“Da la cara culiao. Dale, decí quién sos", le dice Daghero al presunto ladrón, mientras lo mantiene tirado en el piso y con un brazo le traba el cuello, similar a la técnica conocida como 'mataleón'. "¡Bosta! No valen ninguno estas mierdas", remata.El video que difundió Eldoce.tv dura 13 segundos y da escalofríos: no se ve resistencia de parte de Suárez.Todo sucedió la madrugada del 29 de enero en Rafael Palencia al 2800, del barrio Yofre Norte de la capital cordobesa.A Daghero le sustrajeron el celular y corrió a los presuntos ladrones. Tras recuperar el móvil, capturó a Suárez y comenzó a asfixiarlo. Filmó todo con el mismo equipo que habían intentado robarle.La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de Feria del Distrito III, a cargo de Patricia García Ramírez, que dispuso la detención de Daghero como supuesto autor del homicidio de Suárez.La fiscal García Ramírez también detuvo al cabo primero de la Policía de Córdoba, Jorge Alberto Ferreyra, y al agente Hernán Campos; como supuestos coautores.De la participación, o lo que se considera como la “inacción” de los policías, “hay testigos". Según fuentes judiciales, afirman que "ambos se quedaron parados, como si le estuvieran haciendo guardia, esperando que termine de ahorcar a Suárez”.El video del crimen, grabado y publicado en el estado de WhatsApp por el mismo Daghero, es clave y suma en un nuevo escándalo a la Policía de Córdoba.El Tribunal de Conducta Policial también investiga si ambos policías llegaron al lugar cuando Daghero asfixiaba a Suárez y no intervinieron para salvarlo.Es más, hay discrepancias sobre la hora en la que el patrullero llegó a la escena del crimen, en función de lo difundido por la Policía a los medios y de un parte interno al que accedió Eldoce.tv que contradice la información oficial.En tanto, los familiares de Suárez, papá de dos chiquitos, niegan que fuera un delincuente y aducen el crimen a un problema barrial, ya que la víctima era del barrio San Jorge. Se enteraron de la muerte por Instagram.