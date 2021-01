Balacera brutal: una beba recibió 6 tiros, fue operada y su estado es reservado

La beba de un año que fue baleada junto a sus padres en un brutal ataque en su propia casa, en 27 de febrero al 7800 en barrio Godoy de Rosario, sufrió 6 balazos y debió ser intervenida en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.



La directora del hospital, Viviana Esquive l, brindó el parte médico de la niña: "La paciente ingresó a la madrugada del sábado muy shokeada por las múltiples heridas de bala. Todo el equipo trató de estabilizarla, fue ingresada al quirófano y ahora transita el post quirúrgico inmediato", comentó. "La cirugía fue intensa, ahora está con asistencia respiratoria mecánica en estado reservado", agregó, según indica Rosario 3.



"La beba recibió 6 impactos de bala, una situación muy crítica a nivel abdominal, se debieron hacer reconstrucciones porque presentaba múltiples perforaciones colónicas", precisó.



La niña también sufrió impactos en sus piernitas. "Se le hicieron curaciones por las heridas de los dos impactos en sus miembros inferiores, no hubo compromiso óseo ni vascular", confirmó.



"Es terrible lo que sucedió, su pronóstico es reservado", advirtió y aseguró que todo el hospital está impresionado por el grado de gravedad del caso. "Traté de abrazar a mi bebé pero los disparos me pasaron entre las piernas" Alejandra E. la madre de la nena de un año que fue baleada en la madrugada del sábado en barrio Godoy, dio detalles de cómo fue el ataque en el que también resultaron heridos ella y su pareja, Jonatan A. de 34 años. La joven, contó que dormían cuando alguien entró en la casa y comenzó a disparar.



"Estábamos durmiendo y escuchamos un golpe y que abrieron la puerta. Mi marido se asoma a la ventana y cuando se da vuelta ya estaba el muchacho con el arma en la mano apuntándole", relató la mujer en Radio 2.



De acuerdo a su testimonio, el atacante era un muchacho joven que se cubría la cara con un barbijo. "Le dijo algo (a su marido), que no recuerdo qué es y le empezó a disparar en la panza", aportó.



En ese momento, Alejandra atinó a proteger a su hija de un año, que se encontraba con ellos al momento del ataque. "Agarré a mi bebé y la traté de abrazar, pero los disparos pasaron entre medio de mis piernas que es donde yo tenía", lamentó la mujer.



En total, la menor recibió seis impactos de bala y su marido una cantidad similar, mientras que ella sufrió una herida de arma de fuego en el muslo y la rodilla derecha: "Mi marido le pedía que pare y ahí fue cuando le pegó en el hombro y después el pibe se fue corriendo".



Tras recibir el alta médica, Alejandra se fue de inmediato al hospital de niños Víctor J. Vilela para conocer el estado de salud de su pequeña hija. "La operaron, entró a cirugía, le reconstruyeron los intestinos y salió todo bien la operación", señaló.



Además, la joven indicó que en la vivienda de 27 de febrero al 7800 estaban sus otras dos hijas. "Se levantaron después de que pasó todo y no vieron nada, lo único que escucharon fueron los disparos. Ahora están bien con mi hermano y mi mamá".



Con respecto a los motivos del ataque, la mujer dijo que en su familia "no son de buscar problemas", pero "en nuestro entorno hay gente que está en eso", indicó, revelando que su marido es el hermano de un conocido sicario de Villa Banana que se encuentra preso en Piñero.