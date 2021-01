Video: le robaron una hortensia de su casa que “era un recuerdo de mi abuela”

Video: Le robaron una hortensia de su casa y “era un recuerdo de mi abuela”

El robo sucedió el jueves por la noche, en calle Reinaldo Ros de la ciudad de Paraná. La damnificada, expresó a Elonce que “hay que vivir encerrado, ni una pobre planta se salva. La hortensia, significaba mucho para mí, porque era el recuerdo que tenia de mi abuela”.



El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda y se observa como el delincuente, por el simple hecho de hacer un mal, mete el brazo entre las rejas y se lleva la planta. “Sé que no me devolverán la planta, pero es lamentable haya gente así de dañina. Si me hubieran pedido un gajo, se lo hubiera dado. No sé puede tener nada, ni una planta en el frente de la casa”, contó angustiada Viviana.



Y agregó: “no hice denuncia policial porque no creo busquen a alguien que robó una planta, pero si roba una hortensia, el día de mañana puede ser peor. Solamente quiero que se den cuenta quienes roban que pueden hacer mucho daño. Las cosas tienen el valor que cada persona les da, y está planta significaba mucho para mí”.



Viviana, comentó que al momento del robo, ella junto a su familia, estaban dentro de la casa. “No escuchamos nada, cuando repasamos las cámaras cómo a la 1 de la mañana salí a constar lo que veía y en el porche me encontré con la maceta vacía”.



“Ese lugar era el que más me gustaba para cuidar a la planta y no me imaginé que la pudieran sacar, porque la maceta es muy pesada. Pero la arrancó de raíz entera y dejó la maceta vacía”, finalizó. Elonce.com