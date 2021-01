Joven fue herido en un intento de robo y los delincuentes lograron escapar

Un intento de robo ocurrió el viernes por la noche, en Paraná. Un joven, fue atacado mientras volvía a su casa por dos hombres, quienes lo golpearon en su cara para poder robarle. Los malvivientes lograron escapar. Sucedió calle Ituzaingó entre San Martín y Pellegrini, de la capital entrerriana.



Según contó a Elonce, la víctima “estaba volviendo de casa de una amiga, que vive en una de las torres de calle san Martín, e hice el recorrido que hago normalmente porque vivo a la vuelta. Cuando me di cuenta que me había olvidado las llaves en su casa, vuelvo a buscarlas, y sobre la vereda de las torres aparecen dos personas con cascos de motos cubriéndose la cabeza”. El joven, aclaró que en ningún momento escuchó o vio una moto o cualquier otro vehículo, “para mi estaban esperando alguna oportunidad para robar”.



“En ese momento me golpearon, no sé si con el puño o con algún objeto, pero me dejaron una herida en cara de cuatro puntos. Una chica que iba entrando a los departamentos me vio y comenzó a gritar, alertó al novio y el chico le empezó a decir a los delincuentes que me suelten. Como pude, me arrastré un poco y comencé correr para poder ingresar a la torre”, comentó el joven sobre lo sucedido y aclaró que los malvivientes lograron escapar.



Y agregó que “le toque el timbre a mi amiga y fuimos a la guardia de la clínica Modelo, donde me limpiaron y me hicieron dos puntos en la frente y dos en el lóbulo de la oreja izquierda”.



Afortunadamente, los delincuentes no llegaron a robarle ninguna pertenencia. La denuncia todavía no está radicada en la policía, pero la victima pide que los ciudadanos que circulan por la zona que estén alerta. Elonce.com