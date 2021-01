Familiares de Gisela López solicitaron a la Corte Suprema que se retome la causa

Familiares de Gisela López, la joven asesinada en abril de 2016, en Santa Elena, y organizaciones no gubernamentales le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se retome la causa y se haga un nuevo juicio.Los únicos imputados del caso y que lograron salir absueltos fueron Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega.“El crimen lleva cuatro años y meses de impunidad. Tenemos mucho apoyo por parte de familiares y Silvina Calveyra, queremos que se agilicen los tiempos de la causa. El último movimiento de caso fue en 13 de agosto de 2019, día por medio ingreso al sistema para ver si hay novedades”, expresó aGabriel López, hermano de Gisela.“Siempre tengo esperanzas y velo porque se haga justicia por el crimen de mi hermana y pueda haber un nuevo juicio. Quiero que se tengan en cuenta testimonios que antes no fueron considerados. El Estado fracasó en distintas partes, de la causa”, dijo.Y agregó que “hay otros casos similares al de mi hermana que están impunes. No quiero creer que están siendo tapados por algo en especial. Quiero que las autoridades sean competentes y que no haya más Giselas”.La nota presentada a la Corte Suprema, fue firmada por Gabriela Monzón, madre de Gisela, Gabriel López; Silvina Calveyra, titular de la Asociación Civil Red de Alerta de Entre Ríos, y Martha Pelloni, referente de la Red Nacional Infancia Robada.Al respecto, Gabriel comentó que “hasta el momento no hemos tenido respuestas y nos dijeron que íbamos a ser notificados para saber si fue aceptado el petitorio o no”.