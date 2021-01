Nueva tentativa de estafa: se hicieron pasar por su nieto y pide "estar alerta"

Una nueva tentativa de estafas ocurrió en la capital entrerriana. Carlos, la víctima, quiso “alertar” a los adultos mayores que "puedan caer en estas estafas telefónicas”, señaló a“Supe que me querían robar la plata, le seguí la corriente y les pregunté qué era lo que teníamos que hacer, y me pidieron las cuentas corrientes de los bancos y le dije que no tenía cuentas”, dijo.Y agregó que “desde el primer momento supe dónde venía esto, con todos los años que tengo, todavía me funciona la mente. Yo no le quería cortar, porque quería ver hasta donde llegaba esto. Al finalizar me dice, `abuelo quiero saber cuántos dólares tenes en tu casa´, ahí le comenté que soy jubilado que no podía comprar dólares y me cortó el teléfono”.Carlos, insistió en estar alerta con los llamados telefónicos que reciben, porque “pueden vaciarte la cuenta o ir hasta tu casa para cambiarle los dólares. Son hábiles y se manejan muy bien”, resaltó.