Investigan si un joven mató a un ladrón y subió el video a WhatsApp

Dos versiones y varios interrogantes. La muerte de un joven de 25 años en Yofre Norte generó conmoción en esa barriada del este de la ciudad de Córdoba.Primero, desde la Policía, se había informado sobre la muerte de un supuesto "ladrón" que le había arrebatado un celular a otro joven de 19 años, identificado como L.D.Aparentemente la víctima del supuesto robo había atrapado al delincuente quien murió "de un paro cardiorrespiratorio".El hecho sucedió durante la madrugada "cerca de las 3.45 en calle Palencia al 2.839", según la Policía.Al llegar los uniformados, el detenido -según la versión oficial- comenzó a descompensarse, por lo que la fuerza de seguridad solicitó la asistencia del servicio de emergencias 107. Pero fue en vano. Los paramédicos le realizaron maniobras de reanimación, aunque sin éxito.Por otro lado, se conoció un video a media mañana de este viernes que muestra a un joven realizándole una toma, en el cuello, aparentemente asfixiando al supuesto ladrón., se lo escucha decir al joven.Expertos en artes marciales señalaron a La Voz que la "llave" aplicada se denomina "mata león" y que de prolongarse su ejecución puede causar la muerte por asfixia.Todo hace indicar que el joven de 19 años estranguló hasta matar al supuesto ladrón.Otro "sospechoso" de 27 años, según la Policía, fue detenido en calle Altolaguirre y Capdevilla, con "el teléfono del damnificado". Familiares del joven fallecido, Abel Juárez, negaron los hechos . Dijeron que en ese lugar había una fiesta clandestina, que hubo una disputa barrial y que todo terminó en una pelea.Jorgelina, familiar de la víctima, dijo: "Eran como las 3 y media de la mañana en mi casa, y amigos de mi hija lo vieron por internet. Ella me muestra el video y me dice que está muerto, ahí nos enteramos. Pensamos que lo habían golpeado, mi hija con sus amigos salieron a buscarlo y ahí se dan con la noticia de que estaba muerto"."La policía no estuvo presente, el agresor lo estranguló y lo mató sin piedad y encima lo grabó y lo subió a todas las redes sociales, encima lo tiene de WhatsApp como estado", agregó la mujer a El Doce.La madre del joven agregó: "Estaba en una fiesta clandestina. Era un chico que vendía en la calle, dejó un nene de 1 mes y un niño de 2 años. Cuando llega la policía no hace nada. Eso es verdad".Conocido el video, el comisario Roberto Orientani, director Personal de la Policía, dijo a radio Mitre: "Todavía se está realizando el procedimiento, es un hecho reciente que se está investigando"."En horas de la madrugada se realiza un procedimiento entre los barrios Yofre Norte y barrio San Jorge, se advierte que habría una presunta víctima de un arrebato de un celular, con las descripciones trabajan las unidades. Hay un primer aprehendido en Altolaguirre y Capdevilla y luego se toma conocimiento de que en la plazoleta en Rauch y Chachapollas el damnificado había reducido al segundo sujeto", agregó el oficial."Posteriormente llega al lugar personal policial que se hace cargo, procede al control de la persona y ahí se produce una descompensación del sujeto. El personal policial realiza las maniobras de reanimación hasta que llega la ambulancia y lamentablemente se dio el deceso", explicó.Consultado sobre si los paramédicos "sospecharon que podría haber sido asfixiado", el comisario indicó: "No hubo manifestación de que hubiese anomalía"."Estamos ante las primeras tareas investigativas, hay que determinar con la autopsia la causa de la muerte", añadió.