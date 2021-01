Intento de estafa telefónica: “Me decían que iba a recibir una ayuda de $17.500”

Uno nuevo intento de estafa, sucedió en Paraná. Los malvivientes, llamaron a un vecino de la capital entrerriana y le informaron que había sido seleccionado para recibir una ayuda económica de 17.500 pesos. Difundió su caso para que no le pase a nadie más.“Recibí un llamado de una persona con acento cordobés, se identificó de manera muy formal y me informó que fui seleccionadoo”, relató el damnificado, Eduardo Spais, aY continuó: “Me pareció muy raro y comencé a pedirle más explicaciones, pregunté por qué me llamaban desde Córdoba si yo soy de Entre Ríos, les mencione que no necesitaba ninguna ayuda económica y me insistían”.En este sentido, explicó que la persona que le hablaba le comenzó a brindar una serie de explicaciones confusas: “Se justificaba diciendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires expandía su ayuda hacia otros sectores, lo cual me pareció un tanto raro. No entendía la conexión de las entre las provincias y el decía que era por la Ley Paridad de Género”.“La persona me pedía mi nombre,y como no quería pasarle toda la información que me pedía, esta persona se enojó y me cortó el teléfono”, añadió.Al finalizar dijo que “estas personas tienen una red de operatoria y te embaucan, creo que más de uno caen esta estafa porque necesitan el dinero. Me indigna que utilicen las necesidades de los ciudadanos y lo usen en beneficio propio”.