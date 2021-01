Robaron un auto con un niño adentro: “Te callás o te mato”, le dijeron a la tía

Otro gravísimo hecho de inseguridad sacude a Córdoba. Ladrones robaron un auto en pleno barrio Cerro de las Rosas tras golpear a dos mujeres y huyeron con el vehículo a pesar de que en el asiento de atrás había un niño de 3 años.Por fortuna, los delincuentes abandonaron el rodado algunas cuadras más adelante y el nene fue rescatado sano y salvo. Sin embargo, queda el trauma y preocupa en demasía la ola de violencia que atraviesa tanto la ciudad como la provincia en general.Recién terminaban de cenar y la mamá del niño decidió llevar a su hermana hasta su casa, ubicada en calle Pérez Herrera al 1500. Eran las 22:30 y jamás imaginaron lo que les iba a pasar.“Llegamos a mi casa, me bajo y escucho gritos: uno de los ladrones ya estaba encima de mi hermana tratando de sacarla del auto. Empecé a gritar, pero llegó el otro delincuente y me apuntó en el pecho. ‘Te callas o te mato’, me dijo”. El estremecedor relato pertenece a Ayelén , tía del menor de edad.La mujer explicó que los atacantes estaban armados y que fueron violentos. Cuando lograron sacarlas a ambas del auto, los delincuentes procedieron a huir pese a que en el asiento trasero estaba el nene de 3 años.“Yo le rogaba que me deje sacar al nene, pero uno de ellos le gritaba al otro ‘¡No, no! ¡Arrancá, vamos!’”. Ayelén logró abrir la puerta y meter parte de su cuerpo para intentar rescatar a su sobrino, pero tenía puesto el cinturón de seguridad y no tuvo éxito.En ese momento, el ladrón aceleró el auto a toda marcha y la mujer salió despedida, sufriendo varios golpes contra el asfalto. “Se llevaron el auto con el bebé. Yo solo quería salvarlo a él, no me importaba nada. Es muy chiquito y estaba sufriendo”, relató la tía todavía afligida.Tanto las víctimas como la Policía sospechan que los delincuentes estaban esperando una oportunidad para atacar y esta vez su blanco fueron dos mujeres y un niño pequeño. Con golpes, amenazas de muerte y hasta secuestrando a un menor, los ladrones demostraron otra vez que están dispuestos a todo.“Sigo muy angustiada. El nene estaba asustado y shockeado. Al principio ni siquiera hablaba”, describió además Ayelén. El niño está con su madre, que también se recupera de semejante ataque.Hasta el momento los ladrones siguen prófugos. (El Doce TV)