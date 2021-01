Protesta frente al local donde abusaron a una joven: piden detener al acusado

Familiares y amigos de la joven venezolana abusada por su jefe realizaron una protesta frente al local del barrio porteño de Balvanera para exigir la detención del acusado."Señora jueza (Karina Mariana Zucconi), defienda a mi hija", afirmó Thays Campos, la madre de la víctima.Los manifestantes, en su mayoría venezolanos y miembros de otras comunidades de migrantes, se reunieron en Paso 693, en la zona de Once, para reclamar que la Justicia avance con la causa y ordene la detención del abusador."Yo vine a gritar por ella. ¡Justicia! Grito justicia por mi hija. Ella hoy no puede gritar. Pudimos salvar su vida, pero no su integridad. Llamamos a jueces, fiscales, autoridades de esta Nación: no queremos más violadores libres. Basta de violadores sueltos", agregó la mujer, quien destacó que la joven de 18 años recibirá en las próximas horas un botón antipánico.La víctima sufrió el ataque sexual en su primer día de trabajo en el local de Balvanera, perpetrado por su propio empleador."Estamos hablando con diferentes personas para saber si pasaron por la misma situación", afirmó el abogado Pablo Baqué, que representa a la joven abusada.En declaraciones a la prensa, el letrado destacó que "urgente debería revocarse la excarcelación" y advirtió que, en caso de que la jueza Zucconi determine la detención, "hay que ver si se lo encuentra".