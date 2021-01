Jueza que dejó en libertad a acusado de violar a joven actuó igual en otro caso

La decisión de la jueza Karina Mariana Zucconi de liberar al comerciante acusado de violar a una joven venezolana -a la que había convocado a una entrevista de trabajo- generó el rechazo de la propia víctima, de su mamá Thais, de sus compatriotas venezolanos y de una gran cantidad de personas en las redes sociales. Incluso la fiscal del caso, que había pedido la detención de Garzón, apelará el fallo.



La jueza Zucconi, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, es la misma que sobreseyó cinco veces a Francisco Amador (34), acusado por el femicidio de Marianela Rago Zapata (19), la joven fueguina asesinada en su departamento de Balvanera en 2010. A Amador lo terminó procesando la Cámara del Crimen en 2018 y el caso todavía espera el juicio oral.



Esta vez, en el caso de la joven venezolana el abusador, fue descubierto prácticamente infraganti por la Policía de la Ciudad, en su local de Paso 693, en la zona de Once. Allí había ido la víctima, por una entrevista laboral. Su mamá llamó al 911 cuando recibió un mensaje: “Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”. Mientras tanto, Garzón bajaba la persiana del local y cerraba la puerta con candado. Los agentes encontraron a la joven semi desnuda y bajo el efecto de alguna sustancia: la tuvieron que sacar en una silla de ruedas.



No obstante, la jueza Zucconi ponderó que el acusado no tenía antecedentes penales y no había riesgo de fuga. Lo imputó por “abuso sexual simple” y lo dejó en libertad. Antes consultó a la fiscal del caso Silvana Russi y a la propia víctima para saber si estaban de acuerdo: las dos se manifestaron en contra.



Pablo Baqué, abogado de la joven venezolana, se presentó este miércoles como querellante en la causa y dijo que apelarán la excarcelación de Garzón. “Vamos a pedir el cambio de carátula. Por lo que pudimos comprobar, en base a las pericias, es que hubo acceso carnal y lesiones”, dijo Baqué a Clarín y adelantó que pedirán imputar al acusado por “abuso sexual agravado” y “privación ilegal de la libertad”.



En tanto, familiares, amigos, residentes venezolanos en el país y otras personas convocadas por las redes sociales se manifestarán este jueves a las 10.30 en Paso 693 para pedir la detención de Garzón y repudiar la decisión de Zucconi.



La jueza Zucconi tiene 48 años y se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1996. Un año más tarde ingresó al Poder Judicial de la Nación como escribiente en el juzgado nacional en lo Criminal N° 42. Fue secretaria del tribunal durante el juicio oral por la tragedia de Cromañón. En 2011 la designaron como titular del juzgado nacional en lo Criminal N° 15 de Capital Federal.



El de Marianela Rago fue el primer caso en el que cobró notoriedad pública. La estudiante fue encontrada asesinada en el departamento que alquilaba en Tucumán 2080, el 28 de junio de 2010. Según la autopsia, la chica murió degollada y quien la mató le aplicó 23 puñaladas con una cuchilla como la que desapareció del cajón de la cocina de la casa.



Amador era el ex novio de Marianela y, según la declaración de testigos, era violento con ella. Cuando la Policía allanó su casa encontró un pantalón de cordero y una remera recién lavadas. En el pantalón había una pequeña mancha de sangre en un bolsillo, que por los efectos del lavarropa no se pudo determinar a quién pertenecía. A la vez, en la casa se encontraron dos cuchillos compatibles con las heridas de la víctima.



Sin embargo, Zucconi se basó en la data de muerte, en las pericias de una pisada y una huella dactilar en una lata de gaseosa que, cotejadas con las de Amador, dieron negativo. Durante cinco años, la jueza insistió en sobreseerlo todas las veces que la causa volvió a su juzgado después de las objeciones de la Cámara del Crimen. El giro en el caso vino desde el tribunal superior, que atentos a una nueva junta médica que indicó una nueva data de muerte y tomando los antecedentes de maltrato del acusado, decidieron imputarlo por “homicidio simple”.



En 2013 otro de sus fallos fue noticia cuando liberó a una banda integrada por tres miembros de la comunidad gitana que habían sido detenidos por robarles 120.000 dólares y 30.000 pesos a una pareja de jubilados en Belgrano con el cuento del tío de que volvía “el corralito”. Zucconi imputó a los tres estafadores por “robo simple” y consideró que no había riesgo de fuga, a pesar de que la banda estaba investigada en otros dos casos por un botín de medio millón de dólares. En aquel momento, el fiscal Carlos Donoso Castex también apeló la decisión de la jueza.



Zucconi también fue la jueza que intervino en el litigio entre Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe por la supuesta “apropiación” de camisetas, botines y otros objetos del astro del fútbol. También terminó en sobreseimiento para Claudia. (Fuente:Clarín)