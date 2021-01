Dos violentos asaltos a colectiveros en Concordia ocurrieron en 24 horas

En uno de los hechos, Los malvivientes se quedaron con la recaudación, sustrajeron los elementos personales del trabajador y las llaves del colectivo, para luego huir hacia el lado de la Ruta 4. Hasta anoche la policía no había logrado dar con el paradero de los malvivientes.“Estar con un fierro en la nuca mientras manejas no está nada bueno”, dijo el trabajador del volante, tras el mal momento que le tocó vivir.Anteriormente, en las primeras horas de la mañana del martes, otro chofer de la misma empresa fue víctima de un asalto a punta de pistola. “Le apuntaron con el arma en la cabeza para robarle 200 pesos”, indicaron desde la empresa de transporte y recordaron que “fue asaltado en la misma zona que el muchacho que le robaron a la tarde”, puntualizaron.Los choferes están debatiendo si van a hacer paro o que medidas van a tomar porque consideraron que “ya no se puede trabajar así, es un peligro, está en juego nuestras vidas. Todos tenemos familia, lamentablemente esa zona parece que está liberada”, acotaron los choferes.Desde la empresa insisten en solicitar urgente que “se profundice la prevención a los fines de contener esta ola de asaltos que, no solo peligran los trabajadores del volante, sino también a los pasajeros”, afirmaron. Fuente: El Sol