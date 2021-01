Los amenazaron con matar a la hija y entregaron dólares y joyas

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Una pareja de septuagenarios que viven en la tranquila localidad de San Jerónimo Sud (Santa Fe) fue sorprendida este miércoles a las 3.30 de la madrugada cuando en forma simultánea sonó el teléfono fijo y un celular en el domicilio. Sobresaltados, cada uno atendió un teléfono distinto y terminaron siendo víctimas del famoso "cuento del tío". Les dijeron que, si no accedían a entregar todo lo de valor que poseían, matarían a su hija. De esta manera consiguieron sacarles tres mil dólares, 20 mil pesos y alhajas de oro.



El matrimonio tiene tres hijas, pero desde el otro lado del teléfono escucharon primero a un hombre y luego a una mujer desesperada cuya voz creyeron que era de una de sus hijas. Esa mujer les dijo que le habían entrado a su casa, que le habían pegado en la boca y que la estaban apuntando con una pistola.



Justamente la supuesta hija retenida por los estafadores, obviamente en este caso la real, fue quien contó a La Capital que a sus padres primero les pidieron 50 mil dólares, a lo que su mamá les dijo que no tenía ese dinero. En la desesperación, le dio datos de lo que podían tener de valor y finalmente a las 4.10 de la mañana los delincuentes le ordenaron que ponga todo en una bolsa y lo deje afuera de su casa.



Cinco minutos después, pasó un auto viejo y se llevó la bolsa. Pero el calvario no terminó ahí. A la media hora la volvieron a llamar. Era otra mujer que le dijo que “era una vieja miserable de mierda y que yo les había dicho a los delincuentes que ella tenía más plata y que por eso me iban a matar", relató la hija.



"Mi mamá respondió que iba a tratar de juntar más plata y la hicieron cortar la llamada. Para entonces ya eran las 5.30. A esa hora me llamó desesperada preguntándome si ya había vuelto y cuando le pregunté de dónde debía volver, empezó a llorar y a gritar. Me decía que no llamara a la policía porque le habían dicho que si lo hacía, los mataban a ellos", abundó.



"A los 10 minutos que llamé, la policía llegó junto con la guardia urbana a la casa de mis padres para armar un operativo ante un posible nuevo llamado. A las 6.30 volvió a sonar al celular, lo atendí yo y me cortaron. Figuraba como teléfono nulo", detalló la hija, quien se lamentó porque sus padres "quedaron muy mal y con temor a que vuelvan. Son mayores y les cuesta entender que fue una estafa".



"Los dos son jubilados y están enfermos, pero siguen trabajando porque cobran la mínima y no les alcanza. Atienden la verdulería que tienen en su misma casa hace cuarenta años, ayudados por sus bastones", contó. Entre las joyas que les llevaron había alianzas, medallas, cadenitas, anillos y "algunas cosas más, todas de valor sentimental, y los pocos dólares que tenían era parte de la venta de un terreno de mi abuela que les quedó de herencia".



"Es tan indignante que les hayan generado tanto miedo. Se sacrificaron toda la vida y que vengan unos delincuentes y les saquen lo poco que tenían es terrible", expresó la hija aun consternada por lo sucedido.



La estafa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo y está a cargo del fiscal Aquiles Balbi, quien ordenó que se prosiga con protocolo y se le dé intervención a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). (La Capital)