Reclaman por régimen de visita y las salidas de internos de la cárcel de Paraná

Los familiares de los internos se quejan de que los salones que el Servicio Penitenciario reacondicionó para que vuelvan a tener contacto luego de que se interrumpieran las visitas el 20 de marzo del año pasado al declararse el aislamiento por la pandemia de Covid - 19 no cubren las condiciones mínimas.



El escrito, donde también se peticiona por las visitas íntimas, será presentado seguramente el próximo jueves.



Las quejas apuntan a que el tiempo para estar con los detenidos se reduce de una hora a poco más de media hora, por las demoras en el ingreso a la UP1; a que los baños no están en condiciones y los espacios de contacto están sucios, sin higienizar y también faltos de esterilización para evitar que se propague el Coronavirus. Describieron que los bancos estaban recargados de tierra y también poca cantidad de uniformados recibiendo elementos para los internos en las afueras.



A esto sumaron que, por el protocolo vigente, cada interno tiene disponible una hora de visita de un familiar cada 15 días.



En concreto, el planteo pasa por la rehabilitación de los pabellones como lugar de encuentro y que también se permita el ingreso de menores ya que hay chicos y chicas que no pueden ver a sus padres hace casi un año.



Muchos integrantes de este grupo también elevaron la voz por la falta de salidas familiares y sociolaborales a internos que están en condiciones de alcanzar ese beneficio en razón del tiempo transcurrido de la condena y por su comportamiento en el lugar de detención. Los cuestionamientos en este caso apuntan hacia la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora por denegar todos estos trámites.



De las conversaciones intersectoriales que se mantuvieron en diciembre y que permitieron poner fin a una huelga de hambre de varios pabellones que se extendió por 16 días, los familiares aseguran que sólo se avanzó en el aspecto informativo, dado que se entregó una minuta con el estado de cumplimiento de su condena en que se encontraba cada uno de los detenidos en la UP1. También alertaron sobre el peligro de la sobrepoblación en algunos sectores de la cárcel. (APF)