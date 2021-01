Una joven denunció que fue violada en una entrevista de trabajo

Una joven de 18 años de nacionalidad venezolana denunció que fue drogada y abusada sexualmente por un comerciante durante una entrevista laboral, que había sido concertada pocas horas antes por las redes sociales. El acusado, de 35 años, fue detenido en un primer momento, pero quedó en libertad por orden de la Justicia.El hecho tuvo lugar el pasado sábado, cerca de las 14, cuando la joven fue citada en un local de la calle Paso al 600, en el barrio porteño de Balvanera, para realizar una entrevista laboral que había coordinado momentos antes por la red social Facebook con un hombre de nombre “Santiago”. Más tarde se comprobó que no era su verdadero nombre.Thais, la madre de la denunciante, dijo a Télam que el acusado le pidió a su hija cenar el viernes para así “poder hablar sobre el trabajo”, propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente arregló presentarse el sábado por la mañana.Ante esa circunstancia, la madre le pidió que al llegar al lugar le envíe una foto del frente del comercio y los datos del dueño del lugar. Finalmente, la joven arribó al comercio ese sábado, dedicado a la venta de indumentaria del rubro de la medicina, realizó la entrevista y comenzó a trabajar normalmente.Según el relato de la mujer, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces “un vaso de gaseosa o de jugo” que finalmente aceptó cerca del mediodía. De acuerdo a su relato ante los investigadores, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su hermana explicándole la situación.“Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la joven en el mensaje que le envió a través de Whatsapp y agregó la dirección en dónde se encontraba.La hermana de la joven avisó de manera urgente a su madre, quien se encontraba cerca del comercio. La mujer enseguida denunció el hecho, por lo que personal policial arribó al lugar y encontraron el local con las puertas cerradas y la persiana baja.Tras llamar varias veces, la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos. Al lado estaba el dueño del negocio, identificado por sus iniciales como I. H. G. M., quien fue detenido.“Estaba drogada, con la ropa sucia, el torso desnudo y colocada así nomás una remera del hombre. La encontramos con la ropa interior mal puesta, descalza y con los cabellos revoltosos”, aseguró la madre de la víctima.Rápidamente dieron aviso al SAME, que asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Ramos Mejía, donde fue atendida por una médica legista para establecer si había sufrido un abuso sexual.La causa quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 15 a cargo de la jueza Karina Zucconi, quien imputó al hombre por el delito de abuso sexual simple y le concedió la libertad, aseguraron las fuentes. Por su parte, la joven y su madre fueron asistidas por un gabinete psicológico, añadieron.“Mi hija está muy mal porque le dieron la libertad al hombre. Ella está ahora con asistencia psicológica”, afirmó la madre de la joven.Por último, la mujer pidió justicia para su hija: “Es un violador que no debería estar suelto, sino estar preso esperando el juicio. La Justicia nos dijo que está libre porque no tiene antecedentes”.Tras conocerse la denuncia de la joven y se viralizara en las redes sociales, otras mujeres aseguraron haber sufrido situaciones similares con el mismo hombre, “Santiago”, quien las había contactado por ofertas laborales, les hacía comentarios sobre su apariencia física y siempre ponía mucho énfasis en si estaban solas o en pareja.“Mmm tan linda y sin novio. ¿En serio no tenés novio?”, le dice el acusado en uno de los chats a otra joven a la que contactó. “Mirá que yo no tengo novia ni hijos y estoy buscando a alguien así para trabajar juntos”, le respondió la mujer.De este modo, la joven venezolana que sufrió el ataque pidió que si otras mujeres fueron víctimas del comerciante lo denuncien para que lo detengan. “Espero y tengo muchísima fe que le voy a dar fuerza a otras chicas que den la cara y digan y denuncien como lo hice yo con mi mamá”, expresó al sitio esreviral.com.A la vez, dijo estar muy triste y que solamente la ayuda el hecho de no recordar nada. “Solo digo ‘Dios mío gracias que no me acuerdo nada’. No hubiese soportado recordar algo”, agregó.