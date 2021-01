Solicitaron no prohibir el régimen de visitas en la cárcel de Gualeguaychú

El Servicio Penitenciario de la ciudad de Gualeguaychú, mediante un escrito solicitó la continuidad del régimen de visitas para los internos.



Según la justificación de las autoridades penitenciarias, la situación epidemiológica de las dos unidades penales de la ciudad, se encuentra absolutamente bajo control a partir de la finalización del período de aislamiento de los dos internos que habían contraído Covid.



También se dejó aclarado que no hubo casos positivos entre los contactos estrechos y que el caso sospechoso que también se hisopó dio resultado negativo.



Es por todo esto que se elevó el pedido para mantener el régimen de visitas a los internos, ajustándose a los más estrictos protocolos para la prevención a toda la comunidad carcelaria.



Según se pudo conocer las visitas que planteen el ingreso a las unidades penales deberán solicitar la autorización para corroborar con autoridades sanitarias locales, que no tienen indicación de aislamiento.



También al ingresar se deberá tomar la temperatura, cumplir con las medidas de higiene e ingresar con barbijo en tanto el encuentro no será de manera directa sino a través de una mampara para evitar el contacto físico.



Ahora la palabra final la tendrá el Coes local quien deberá decidir si acepta el pedido del Servicio Penitenciario de Gualeguaychú.

