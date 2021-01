Detalles de la búsqueda y rescate de las personas que naufragaron en Federación

Policiales Una familia salvó su vida flotando en conservadora tras hundirse su catamarán

Se hundió este domingo un catamarán en el río Uruguay, cerca de Federación. Una familia que iba en la embarcación, estuvo seis horas en el agua, hasta que fueron rescatados, gracias a un celular con el que pudieron llamar antes que se apagara.Dos adultos y cinco niños, que contaban con salvavidas, se colgaron de una conservadora para estar juntos. El hecho ocurrió frente a las costas de Santa Ana.En tanto, este lunes, se conocieron los detalles de cómo fue el dramático operativo de búsqueda y rescate de las siete personas. “El llamado no era claro y debido a la poca señal, no se escuchaba bien”, explicó el prefecto Hugo Alegre, titular de la delegación Federación de la Prefectura Naval Argentina.A las 19, cuando se disponían volver a Federación en la embarcación, notaron que algo los golpeó en uno de los dos flotadores del catamarán en el que navegaban. El impacto del objeto hizo que, en pocos minutos, la embarcación se hunda.Encontrarlos fue difícil por la hora, por la inmensidad del lago y la oscuridad. Una vez rescatados llegaron al puerto de Federación, pasadas las 03 de este lunes.Un guardacostas y dos lanchas, con personal especializado a bordo, se dirigieron a la zona del siniestro, en donde se registraba un fuerte oleaje. A la par, unidades terrestres rastreaban la costa del río y de los arroyos Mandisovi Grande y Chico.“La embarcación era un catamarán de fabricación artesanal, pero que son aprobados por personal matriculado e idóneo. La persona que timoneaba, tenía licencia vigente y el catamarán, estaba registrado. Mientras que el motor era de 40 HP, por lo cual no es requisito que esté registrado”, resaltó Alegre en diálogo con“La embarcación tenía un motor fuera de borda y entendíamos, de acuerdo al primer llamado, que habían tenido un inconveniente en el motor, y por lo tanto, sacamos dos medios fluviales para buscarlos”, resaltó el prefecto.“El hundimiento ocurrió a alrededor de las 21.30, en el kilómetro 227 del Río Uruguay, donde hay una profundidad aproximada de 21 metros”, confirmó alegre y agregó que “fueron hallados en el kilómetro 286”, afirmó.En cuanto a las personas que quedaron seis horas en el agua, el prefecto aclaró que “todos tenían chalecos salvavidas y por eso, lograron salvarse. En cuanto a la conservadora, no sirve para mantener a flote a las personas, pero la usaron junto al chaleco, que fue lo que sumó flotabilidad”, sostuvo Alegre.Finalmente, el prefecto sostuvo que “los encontramos a alrededor de las 3.20. Las dificultades se presentaron por la oscuridad y la velocidad con la que se hundió la embarcación, pero contaban con las bengalas en el catamarán, solamente, que no pudieron lanzarlas en el momento”, explicó Alegre y agregó que al llegar al puerto, “los médicos revisaron a los menores y estaban deshidratados por el esfuerzo que hicieron, pero fueron dados de alta minutos después”, confirmó.