Prisión preventiva para sospechoso de violento asalto en Pueblo Belgrano

Policiales Paraguayos afincados en Buenos Aires maniataron a familia en Entre Ríos

Continúa la investigación sobre el violento hecho delictivo que sufriera una familia de Pueblo General Belgrano, el pasado viernes 15 de enero, al ser sorprendidos por tres hombres que irrumpieron en el domicilio mientras dormían. Los amenazaron con un arma de fuego, maniataron y le sustrajeron una importante suma de dinero, entre otros elementos.Al respecto, la Dra Martina Cedrés aseguró que se procedió al cotejo de imágenes y se pudo determinar con un mayor grado de certeza la participación de uno de los individuos, por lo que se procedió a pedir su prisión preventiva."A veces, al realizar las investigaciones con cámaras de seguridad y perfiles públicos, hay una posibilidad de que cuando uno hace comparaciones en cuanto a la individualización de las personas, algunas sean probables, pero no del todo seguras", explicó. A lo que especificó: "Al momento de la detención de los tres individuos, uno de ellos queda descartado con seguridad. El otro también tal vez nos queda una mínima duda, entonces ante la duda no podíamos solicitar su detención y sí de la persona que pudimos corroborar con seguridad que estuvo en la ciudad de Gualeguaychú y participa en el hecho, está con prisión preventiva".Cedrés también detalló que ya se le tomaron declaraciones a las personas detenidas en un primer momento: "Las dos personas que nosotros descartamos, hicieron sus descargo de que no estuvieron acá y lo pudimos corroborar con respecto a uno. Y con el otro, queda un mínimo de duda. Igual el relato era bastante creíble. La persona detenida realiza una cierta colaboración en un sentido, pero obviamente está ejerciendo su derecho de defensa y trata de desvincularse del hecho."En este sentido, el detenido reconoce haber estado en Gualeguaychú. "Él manifiesta haber venido con otras personas con una finalidad diferente al hecho ilícito". Cotejando, se demuestra que lo que dice no es real.En cuanto a la cantidad de delincuentes que se presumen que participaron del hecho, aseguró que al menos iban tres personas en el vehículo, que con seguridad una es el detenido en cuestión y se sigue investigando el resto. También destacó que no se ha podido determinar el número de personas que se trasladaban en el segundo vehículo.También, se pudo determinar el horario de ingreso y egreso de la ciudad. "No muchas horas. Aproximadamente, desde el jueves 14 de enero a las 18 horas, hasta la finalidad del hecho, a las dos o tres de la mañana, donde retornan a Buenos Aires"."Se ha hecho un trabajo muy rápido y bueno en principio, para no tener ninguna sospecha respecto de nada. Hoy estamos bien parados. Para las víctimas es un hecho sumamente horrible y preocupante. Y obviamente ellos quieren una respuesta rápida de lo sucedido, pero siempre es mejor trabajar tranquilos y seguros para tener un mejor resultado", aseguró.Interrogada en cuanto a la posibilidad de haber un contacto local, la doctora explicó: "Siempre hay un dato erróneo o no, pero siempre hay un dato dando vuelta. En este caso, también creemos en esa circunstancia. No estamos seguros si era la cantidad que esperaban encontrar". (Fuente: