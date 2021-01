Estaba pescando, sufrió un ataque de epilepsia y cayó al río: intensa búsqueda

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Estaba pescando con familiares a bordo de una embarcación en Santa Elena. Tras caer al agua, un hermano de tiró a buscarlo, pero no pudo encontrarlo. Convocarán a buzos tácticos



Un lamentable episodio se registró en el río Paraná, en la zona de El Colorado, cercana a Santa Elena, cuando un joven de 27 años cayó a las aguas luego de sufrir un ataque de epilepsia cuando estaba a bordo de una embarcación.



Sobre lo sucedido, la fiscal de La Paz, María Constanza Bessa, detalló que el muchacho, “se encontraba con familiares pescando. Un hermano se tiró al agua pero ya no pudo hacer nada".



Se trata de un joven de apellido Rodríguez, confirmó la funcionaria judicial.



El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 de este viernes y desde entonces, lo buscan intensamente. Prefectura Naval Argentina trabaja en el lugar.



Desde Fiscalía de La Paz no descartan convocar a buzos tácticos de Paraná, según consigna La Sexta.