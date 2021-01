Le robaron la bicicleta de la puerta de su casa: “Vi como se la llevaban”

El hecho sucedió el martes en calle Pellegrini, de Paraná. Un joven paranaense dejó la bicicleta “medio minuto” en la puerta de su casa, vio como un sujeto se la llevaba y comenzó a correrlo sin poder alcanzarlo.“La bicicleta me la compré el año pasado, era un sueño que tenía y lo pude cumplir. Toda la pandemia me sirvió para poder trasladarme”, expresó aJuan, damificado.“Ese día, me había comprado un libro y me lo estaba olvidando en mi casa, cuando me doy cuenta, vuelvo a buscarlo y deje la bicicleta menos de un minuto en calle Pellegrini. Cuando salí, veo que un chico se había ido en mi bicicleta”, dijo.Y agregó que “comencé a correrlo, para que no se la lleve y fue todo tan rápido que termine desgarrándome la pierna izquierda. Un muchacho de una ferretería, me subió en su camioneta y lo fuimos a buscar, pero no lo encontramos. Al rato, volví a salir en otra bicicleta que tengo, estaba desconcertado”.Sobre la denuncia, comentó que “hoy fui a la División de Robos y Hurtos, me dijeron que estaban trabajando, pero hasta el momento no hay novedades. Ya pasaron cuatro días del robo”.La bicicleta es una Merida Negra - Mountain bike con suspensión adelante. Hoy en día sale “$170.00 y a como la tenía yo saldrá $110.000. No me puedo recuperar de eso, como hago para comprarme otra bicicleta”.Juan, hace años se dedica a incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte y para llevar una vida más saludable. “Siempre recomiendo que se compren un rodado, porque el mundo va por ir andando en bici, las calle necesitan menos autos y evitamos la contaminación ambiental”, valoró.