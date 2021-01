Denunció que le robaron importante suma de dinero pero sería mentira

Un joven de 26 años, domiciliado en la ciudad de Concordia, se presentó en la Jefatura Departamental de Policía de Federal para hacer una denuncia de robo.



Alegó que estaba de paso en esa localidad y que, en circunstancias de estar junto a otros conocidos, ingiriendo alguna bebida frente a un maxikiosco en la zona céntrica, personas desconocidas ingresaron a su pick up Ford F100, que no estaba cerrada con llave y le sustraen una suma importante de dinero que se encontraba a la vista, sobre el tablero de la misma, para luego emprender la fuga de a pie.



La policía inmediatamente comenzó con las tareas investigativas a los fines de realizar los operativos tendientes a localizar los presuntos autores del hecho denunciado. Y con el transcurrir de las horas, todo fue infructuoso.



Se entrevistaron con vecinos, testigos, se realizó recopilación de imágenes fílmicas y se pudo establecer que los datos aportados en la denuncia no serían del todo reales. Según fuentes policiales, la camioneta incluso no se encontraba estacionada en el lugar, ni en las inmediaciones, según las cámaras de seguridad existentes en la zona.



Asimismo se recabaron testimonios que dan cuenta que el hecho no habría existido, al menos como lo denuncia el concordiense.



Todo fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Federal, que interviene en el hecho y se profundizará la investigación, por cuanto todo indica que se trataría de una “presunta falsa denuncia”, consigna Diario Río Uruguay.