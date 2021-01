Denuncia que su ex pareja la golpeó y violó: Está a cinco cuadras de su casa

Una mujer denunció que su ex pareja la golpeó en reiteradas ocasiones, la amenazó, la violó y actualmente cumple prisión domiciliaria a pocas cuadras de su casa.



“Hace 10 meses conocí a una persona. A los dos meses vino a vivir conmigo. Al mes y medio me sacó las llaves de mi casa, se apoderó de mi teléfono y les rompió la batería a mis hijos. Luego empezaron los golpes, el maltrato, las humillaciones, no dejarme ir a trabajar”, comentó a Códigos, de Elonce TV.



Explicó que hace algunos días fue el cumpleaños del hombre y “se alcoholizó, les pegó a las hermanas. Salió de casa con un arma y me dejó encerrada. Después se la agarró conmigo. Me pegó botellazos, tengo tantos golpes en el cuerpo. Yo no podía gritar porque mis hijos dormían, no podía pedir auxilio porque no tenía teléfono, no podía salir porque estaba encerrada”.



Y relató: “después que me golpeó quiso tener relaciones, me negué, me metió una cachetada y me obligó a estar con él. Me hizo cosas totalmente indignantes. Cuando se calmó salió afuera, eran como las 10 de la mañana del domingo. Logré escaparme y empezó a correrme. Pedí ayuda y una persona me metió en su casa y llamé al 911. Él volvió a casa, me destrozó la vivienda, estaban mis hijos”.



La víctima hizo la denuncia, constataron las lesiones que tenía en distintas partes del cuerpo y fiscalía dispuso que la viera una médica forense. “El fiscal Dato pidió que lo llevaran a la Unidad Penal Nº 1 pero una jueza dictó de que él podía cumplir prisión domiciliaria a cinco cuadras de mi casa. Me enteré que tiene antecedentes de violencia con otras mujeres y nunca respetó restricciones”, dijo.



Remarcó que está “aterrorizada”. En ese sentido, manifestó que “duermo con mis hijos, tengo miedo. Tiene una moto, está a cuadras de mi casa. Me dijo que antes de ir preso por violador va a ir preso por asesino. Yo hablé, pedí ayuda, pedí que alguien me escuche, si aparezco en unos días en una pancarta que se sepa”. Elonce.com