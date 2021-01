Video: voraz incendio consumió la totalidad de una vivienda y piden ayuda

En la madrugada de este jueves, se produjo un incendio total en una vivienda del camino Costero, en Paraná. Las llamas llegaban hasta la copa de los arboles más altos del lugar.Según supo, el fuego se originó producto de un cortocircuito, ya que “las instalaciones eléctricas no están regularizadas”. Las pérdidas fueron totales y el incendio consumió una moto 110 cc que se encontraba en el lugar.“Las paredes son de baterías viejas de camiones, por eso la explosión fue terrible”, expresó un vecino a. Al momento del siniestro, el morador Sergio Camacho “El uruguayo”, no se encontraba en el lugar, ya que estaba trabajando de sereno.“Necesitaría materiales para empezar a construir, no estoy pidiendo nada en particular, lo que la gente pueda y quiera, es de mucha ayuda”, expresó ael damnificado.“Solo tenía enchufado un freezer, de noche, apago todo y desenchufo las cosas. Afortunadamente, no paso una desgracia mayor, ahora solo queda volver a empezar”, reflexionó.En el lugar intervino personal del 911 y bomberos voluntarios.Para colaborar con Sergio, s, teléfono celular de una vecina.