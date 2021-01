Video: se incendió habitación en Paraná XVIII y un niño se

Video: Video: se incendió una habitación en Paraná XVII

El hecho ocurrió pasadas las 13 horas de este miércoles, en el barrio Paraná XVIII. El incendio se originó por un recalentamiento en los cables de la instalación eléctrica de la casa.



"Fue una desgracia con suerte, el fuego en dos minutos consumió todo. Mi sobrino, salió segundos antes a comer y no le pasó nada", expresó a Elonce TV un familiar de la familia afectada.



"El fuego agarró el colchón y rápidamente se propagaron las llamas. No pudimos hacer nada, porque cuando arrojamos un balde de agua, explotó un televisor y como estaba lleno de humo no se podía estar", dijo.



Los vecinos, rápidamente se hicieron eco del siniestro y ayudaron a los damnificados a intentar controlar el fuego para que no llegue a más habitaciones de la casa. En el lugar, intervino Bomberos Zapadores de Paraná, quien sofocó las llamas.



El hombre, reflexionó que "si hubiera pasado de noche, estaríamos lamentando una tragedia. Había mucha tensión entre los electrodomésticos y el aire acondicionado".



"En épocas de calor, el recalentamiento de los enchufes es muy grave y puede llevar a una desgracia. Hay que tomar conciencia", comentó.



Los damnificados, piden la colaboración de las personas para poder volver a "reparar los daños que causo el incendio". Se pueden comunicar al 343 5 330229.