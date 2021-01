Le destrozó el auto a su ex con un martillo: hay denuncias cruzadas

Desde la Comisaría N° 15 local explicaron lo sucedido y confirmaron que el dueño del auto, de 40 años, radicó la denuncia por daños."Se registró un daño en un vehículo propiedad de un vecino que alquila un inmueble en calle Belgrano del barrio homónimo. Allí el hombre dejó estacionado su auto, un Fiat Siena de color blanco, el cual habría sido dañado considerablemente por una mujer, quien hasta hace tiempo atrás era pareja del dueño", informó Diego Godoy, jefe de la Comisaría de Santa Elena.Para romper el auto, la mujer utilizó un elemento que "presuntamente es un martillo", señaló el funcionario policial y contó que "el rodado resultó con la totalidad de sus vidrios rotos, como así también los espejos y las micas".

Acerca de las circunstancias del hecho, Godoy informó que hay denuncias cruzadas radicadas en sede policial de manera previa. La mujer denunció a su ex en diciembre de 2020 por violencia de género, en tanto que el hombre "efectuó como dos o tres denuncias por violencia" contra ella, entre las que se destaca que "hace unos días le pegó con un martillo".En el video se puede escuchar que la mujer dice: "Malnacido. Este degenerado abusó de mi hija. Llámenlo, que dé la cara. La próxima vez le voy a prender fuego, a él y a la casa".Sin embargo, consultado al respecto, Godoy le dijo a La Sexta que no existe una denuncia sobre ese presunto delito aberrante. "Ella lo denunció a fines de diciembre, pero no hay nada de nada en ese sentido; salvo que el hecho haya existido y no se haya denunciado”.