Prendió fuego en su terreno, le quemó el quincho y lancha a un vecino

Un incendio de grandes dimensiones ocurrió este miércoles en la capital entrerriana, en calle Jozami al 1023, zona Toma Nueva de Paraná. Al parecer una persona predio fuego en un terreno baldío y a casusa del viento, las llamas se propagaron hasta la casa de un vecino, donde se quemó por completo un quincho en el que se encontraba una embarcación.“Un vecino prendió fuego, no si haciendo un asado , y el incendio se propago hasta mi terreno, donde se quemó por completo el quincho y una lancha”, dijo el damnificado aY detalló: “En el domicilio no había nadie, un vecino nos llamó y nos encontramos con esto”. Según detalló la embarcación es un modelo 2011 que estaba “bien cuidada”.En este sentido, resaltó que “nos preocupamos mucho por los vecinos, más que por las cosas materiales, temíamos que el fuego tome algunas casas lindantes. A todos los que prenden fuego, les digo que no lo hagan”.En tanto, uno de los referentes de Bomberos Voluntarios, Pablo Aquino, mencionó que “recibimos el llamado por el incendio en una vivienda y cuando llegamos al lugar advertimos que era una galería de paja, y una embarcación”.En cuanto a las causas que habrían ocasionado el fuego, explicó que “no sabemos si fue intencional o accidental. Pusimos socar el incendio por completo a pesar del intenso viento que había en la zona”.“Trabajamos con dos líneas, colaboró una dotación de Bomberos Zapadores y efectivos policiales”, culminó.