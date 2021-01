Joven gana el sustento repartiendo viandas y a piedrazos le robaron la bicicleta

Un joven de 20 años fue atacado en el puente Eva Perón para robarle la bicicleta. Patricia, la mamá de Luciano, contó aque el rodado es una herramienta de trabajo para la familia, dado que consiguen el sustento diario mediante el reparto de viandas.Acerca de cómo ocurrió el ilícito, la mujer relató: “Mi hijo salió aproximadamente a las 15. Cuando llegó al, en calle Florencio Sánchez, fue atacado por dos chicos, más o menos de su misma edad.Y continuó: “Mi hijo. No llegó a perder el conocimiento, pero le llevaron la bicicleta. En el centro de salud Carrillo le brindaron las atenciones, pero quedó con puntos en la cabeza y lesiones en otras partes del cuerpo producto de la caída. Ahora está en la cama,”, lamentó la mujer.Enseguida puso de relieve que “nosotrosy nos costó mucho juntar el dinero para comprar la bici para que él y el hermanito repartan las viandas que les hago para costearse los estudios”.Patricia expresó que “soy el único sostén de familia. Mi mamá de 75 años vive con nosotros”. Acotó que producto del piedrazo “. Anoche le hicieron una tomografía porque empezó con vómitos. Ojala no le pase nada, más allá de las heridas que tiene”.”, expresó la mujer.Finalmente, dijo que “después de realizar la denuncia me dijeron que no es muy seguro que marche ese tema. La gente que socorrió a mi hijo sabe quiénes son, porque”.