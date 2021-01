Tren descarrilado: “No hubo heridos ni terceros involucrados”

Descarriló un tren de cargas compuesto por 15 vagones que transportan trigo frente al camping de Valparaiso, cerca del puesto caminero del puente Zárate-Brazo Largo. El accidente ocurrió este martes alrededor de las 20 horas.El subjefe de la Departamental de Policía de Islas, Juan José Juárez, indicó al programadeque la formación “descarriló, pero no volcó la carga. Gracias a Dios no hubo lesionados ni terceros involucrados”, ratificó, al tiempo que señaló que “la Fiscalía dispuso la realización de las pericias correspondientes”.Asimismo, dio cuenta de que “el maquinista manifestó que iba a muy baja velocidad”.Si bien trascendió que el motivo del descarrilamiento fue que la tierra cedió bajo el peso de la carga granelera, se quebraron los durmientes y se doblaron las vías, el Comisario aclaró que todavía no se estableció fehacientemente el motivo del hecho, dado que este miércoles por la mañana personal de Criminalística realizaba tareas en el lugar.