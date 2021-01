Insólita fuga: Hicieron boquete y escaparon de la comisaría en moto secuestrada

Foto: Comisaría de Villa Bonita Crédito: El Territorio

En un golpe tan audaz como inédito, dos jóvenes que estaban detenidos en la comisaría de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, en la provincia de Misiones, hicieron un boquete en el baño de la celda, accedieron al patio exterior y se fugaron a bordo de una moto secuestrada que se hallaba en resguardo de la misma dependencia.



El hecho se registró en la madrugada de ayer y fue alertado por otro detenido que compartía con los evadidos el mismo calabozo.



Se trata de Darío Iván Rodríguez (19) y Matías Daniel Correa (19), detenidos por robo calificado y hurto de caballos, respectivamente, expedientes que se tramitan ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.



Según el diario El Territorio, el boquete por donde escaparon fue hecho con una barra de hierro que fue extraída de una de las camas dispuestas en la celda.



Ocurre que al tratarse de una dependencia antigua, aún conserva el mobiliario original, mientras que las construcciones más modernas tienen camas de cemento o directamente carecen de ellas y los presos disponen colchones en el piso.



En tanto, las autoridades de la Unidad Regional II iniciaron un sumario administrativo interno al personal de guardia para deslindar las responsabilidades del caso.



Llamativamente, los policías que se hallaban en la dependencia no escucharon ningún ruido, ni de los golpes del hierro contra la mampostería ni la posterior sustracción de la moto que se hallaba en el patio y que los implicados usaron para fugarse.



Asimismo, desde la cúpula policial anticiparon que sería inminente el relevo del jefe de la comisaría, oficial principal Luis Días Da Silva, quien ya venía siendo cuestionado por la comunidad debido al incremento de la inseguridad en el pueblo.



Búsqueda infructuosa



Por el momento no fue precisado el horario exacto de la fuga, aunque se sabe que a las 6.25 de ayer el personal de guardia fue alertado del hecho por otro de los detenidos que compartía el calabozo con Rodríguez y Correa. En total eran cuatro los presos en el lugar.



Fuentes de la fuerza precisaron que a esa hora uno de los dos detenidos que permanecían en la celda comenzó a gritar que los demás se habían escapado, lo que movilizó a los policías a revisar dicho sector.



Así constataron que en el baño del calabozo había un boquete que daba al patio de la dependencia, donde más tarde hallaron una barra de hierro que había sido extraída de una de las camas donde duermen los presos.



Pero no sólo eso, ya que al revisar el predio notaron el faltante de una motocicleta marca Honda New Titán, dominio A067OYQ, que se hallaba secuestrada en el patio de la comisaría por una contravención.



Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades de la Unidad Regional II y se solicitó la colaboración de las diferentes dependencias de la jurisdicción para implementar un operativo en el casco urbano y la periferia rural del municipio.



En consecuencia, desde Oberá acudieron varias divisiones que rastrillaron la zona hasta entrada la noche, aunque hasta el cierre de esta edición oficialmente no se informó sobre la recaptura de los evadidos.



Al respecto, fuentes de la fuerza reconocieron la dificultad que implica lo amplio de la jurisdicción que incluye picadas y montes de difícil acceso. Además, ambos prófugos son oriundos de Villa Bonita y conocen la zona en detalle.