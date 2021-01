Hallan fallecido a joven que se tiró al Paraná para recuperar vela de kitesurf

Policiales Buscan a un joven que se tiró al río Paraná para recuperar su vela de kitesurf

Efectivos de Prefectura San Lorenzo encontraron en la tarde de este martes el cuerpo sin vida de Santiago Barbero, el kitesurfista que el domingo había desaparecido en las aguas del río Paraná, en la zona conocida como El Puntazo, frente a Capitán Bermúdez, cerca de Rosario.Santiago, de 40 años, era buscado intensamente desde ese momento, pero recién fue encontrado en la tarde de este martes en el sector del Riacho Los Meones, a la altura del kilómetro 435 del Paraná Viejo.El cuerpo de la víctima fue entregado por efectivos de Prefectura, alrededor de las 16.30 en la bajada del playón municipal de Puerto General San Martín, a personal de la Agrupación Bomberos Zapadores de San Lorenzo, quienes posteriormente lo trasladaron al Instituto Médico Legal de Rosario para la correspondiente autopsia.El episodio que derivó en la muerte de este empresario rosarino, un apasionado por los deportes náuticos, tuvo lugar en la zona conocida como Banquito Norte, a la altura del kilómetro 437 del río Paraná, frente a la ribera de Capitán Bermúdez.Barbero, según relataron en su grupo de amigos, desde hacía al menos una década solía acudir al río Paraná para practicar kitesurf, un deporte de deslizamiento sobre el agua que consiste en el uso de una cometa de tracción que tira del deportista a través de cuatro o cinco líneas, que permiten deslizarse con una tabla sobre la cual se practican saltos y maniobras.El hombre, ex alumno de Politécnico y dueño de una empresa de climatización, este fin de semana como tantos otros fue a practicar en la zona de islas que está frente a Capitán Bermúdez. Lo hizo en su propia lancha y no estaba solo. Sin embargo, cuando ya había finalizado la práctica, en apenas minutos se encadenaron una serie de hechos que terminaron en su desaparición, contó Pablo, uno de sus amigos.“No estaba solo, había otros que estaban viendo todo, pero el río es así, no se ve y te podés hundir en medio metro. Eso fue lo que pasó, que se hundió y no lo encontraron más”, relató Pablo.