Intento de estafa telefónica en Paraná con la excusa de “asesoramiento”

Uno nuevo intento de estafa, sucedió en Paraná este martes al mediodía. Los malvivientes, llamaron a una vecina de la capital entrerriana. Le ofrecieron dos números de teléfonos para realizar asesoramientos y le pidieron los datos de su tarjeta. Difundió su caso para que no le pase a nadie más.



“Recibí un llamado, donde una persona me ofrecía dos números de teléfonos, un 0800 y un número fijo, para realizar consultas o reclamo de las tarjetas de créditos. Me preguntó si vivía en cierta dirección, y ahí me pareció raro porque hace siete años que me mude”, expresó a Elonce TV Marta Albornoz, victima.



“Me recomendó que no le diera a nadie el código de seguridad de la tarjeta y me pidió que le dijera la fecha de vencimiento y los números de adelante. Como soy muy desconfiada, no se los di, la persona insistía, pero no accedí y me cortó la llamada”, dijo.



Y agregó que “siempre me trato de manera educada, nunca se puso violento ni agresivo”.



Marta, anotó los numero de teléfono e intentó comunicarse: “cuando llamé al 0800, me atendió una chica y me dijo que el número correspondía a un estudio jurídico y que no sabía nada, que supuestamente se iban a poner en campaña para denunciar el lugar”.



Sin embargo, señaló que “como soy desconfiada, pienso que tal vez los abogados tienen algún arregló con los estafadores. Hice la denuncia por Facebook, porque quiero concientizar a las personas para que no le den sus datos a nadie.