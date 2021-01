Separan del cargo a un profesor de música por supuesto acoso a sus alumnas

El relato de las alumnas

El docente fue separado del cargo de docente de música en la Escuela Secundaria N° 11 Isidro Tonello, de Federación, luego de que trascendieran denuncias de acosos sexual a alumnas del establecimiento educativo.Las alumnas refirieron que el docente “las mira mucho, las llama ´morenitas´, las hace copiar en el pizarrón y por tal motivo, una de las menores, no quiere ir “más a clases los martes así no copia más”.. Entre todos los comentarios supuestamente dichos por el docente, los más relevantes fueron cuando preguntó a sus alumnas si tenían novio, si salían, si tenían hijos, cuántos años tenían, y si ya habían tenido relaciones sexuales (pregunta que al no ser respondida por las menores, como consecuencia acarreaba que el docente les arrojara la cartuchera), publicóEn las actas figura que el docente también les toca el hombro, se les acerca mucho tanto a mujeres como a varones, les hace cosquillas, les toca las orejas, la cabeza. Por último,´”, según trascendió.El caso fue denunciado por el rector de la Escuela Secundaria N° 14, de Federación, “Nelson Fernández Piaggio”, y los detalles están contenidos en la resolución N° 4.813, del 25 de noviembre de 2019, firmada por la expresidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, junto a los entonces vocales Rita Nievas, Marisa Mazza y Gastón Etchepare. En el documento se da cuenta de que el docente J.C.C.A. “”.El rector citó al docente para que hiciera su descargo, y éste”. Negó haber filmado a las alumnas. En el informe, el rector cuenta que “el docente falta mucho a sus clases por distintos motivos”.La decisión del. Se ordenó la reubicación del profesor de Música para que cumpla funciones “en otro ámbito que se considere conveniente para su desempeño y no implique contacto con alumnos”.El docente presentó un recurso de apelación jerárquica ante el Poder Ejecutivo, que fue rechazado el 4 de noviembre de 2020 a través del decreto N° 1.883 del Ministerio de Gobierno. La Asesoría Legal del Consejo de Educación entendió que “”.Al respecto, apuntó que “, sino que es el inicio del procedimiento destinado a determinar la eventual responsabilidad y permite el ejercicio del derecho de defensa por parte de aquel a quien se le imputa una conducta contraria al ordenamiento jurídico”.El docente denunciado, nació en Federal, vivió en Concordia, donde también ejerció la docencia y ha participado, en 2010, del Festival de Cosquín. Fuente: (EntreRíosAhora).