Detuvieron a concejal entrerriano por evadir controles policiales y portar arma

Un concejal de San José se Feliciano fue detenido el sábado a la noche, luego de que evadiera en su vehículo, un Jeep modelo JA 2 PB, dos controles policiales. Tras una persecución, el personal policial lo apresó y encontró que llevaba un arma calibre 38 especial, sin registro.El detenido es el edil Santiago Buktenica, de 42 años, de Juntos por el Cambio.El jefe de Policía de Feliciano, Lázaro Ramón Salinas, confirmó que el funcionario público fue detenido pasada la medianoche por resistencia a la autoridad, supuesto delito de atentado y portación ilegal de un arma de fuego. Su auto fue secuestrado.“Lo que sucedió es que. Por eso se lo detiene y se le pide la documentación del vehículo. Allí, da la vuelta por la Jefatura y se va a su domicilio”, relató Salinas.En esa línea, agregó que “se pidió colaboración a un móvil, que logra pararlo, pero nuevamente se evade. Sube por una vereda y”.Finalmente, el comisario Salinas indicó que el concejal, luego de ser indagado por el fiscal Fernando Méndez.El concejal Buktenica fue consultado por el portalsobre el incidente policial, y primero se mostró reticente a contestar preguntas. Dijo que “para dar mi versión de los hechos, primero tengo que saber oficialmente cuál fue el motivo de la detención, porque todo lo que sale en medios digitales no es correcto”.Y afirmó; “Lo único que te puedo adelantar es que es una persecución política desde que asumí como concejal” y responsabilizó al “oficialismo local”.“La verdad que me ha maltratado muchísimo la Policía. Me han golpeado. Me han tratado como a un preso político de la vieja época”, aseguró.Este domingo, Ivonne Jaurena, presidenta del bloque de Cambiemos de Feliciano, difundió una reflexión al respecto de lo sucedido con su compañero de bancada, en el que pidió mesura en la información que comenzó a circular a la espera de datos oficiales. “Lamentablemente es muy común que ante hechos de diversa índole públicos y aun del ámbito privado, y sin tener información completa y objetiva, algunas personas se lanzan como buitres hambrientos sobre una presa, tal como cada uno en su interior podrá ver si realmente está o no actuando de esta manera y las motivaciones que tienen”, arrancó.En esa línea, agregó: “Simplemente y aun no conociendo en su versión oficial los hechos, en que se ha visto involucrado un edil del bloque de concejales del bloque Cambiemos, quiero compartir a modo de información y especialmente desde mi lugar de representante de los ciudadanos de Feliciano, una breve referencia legal, a la espera de luego poder informar de manera conjunta con los demás concejales, mi apreciación personal en conocimiento del respeto y consideración que se debe tener por una persona, en este caso el edil Santiago Buktenica, hasta tanto la situación en la que ha sido parte se comunique de manera oficial y por las autoridades pertinentes”.“El debido proceso legal es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, que, al establecer límites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales frente a los individuos, representa la protección más fundamental para el respeto de sus derechos. Para poder afirmar que un proceso, regulado por la ley, satisface esta garantía que denominamos debido proceso legal, tiene que cumplir el requisito indispensable de otorgarle al individuo la oportunidad suficiente de participar con utilidad en dicho proceso”, finalizó.