Se entregó el acusado de agredir a su ex pareja e incendiarle la casa

El hecho

Un sujeto atacó a su ex pareja e incendió la casa de la misma en el Barrio 80 Viviendas de Concepción del Uruguay. La Justicia tomó intervención y dispuso la inmediata detención del violento.Tras ello, el individuo se presentó en sede policial junto a un familiar y se entregó. Se trata de un joven de unos 23 años de apellido Salas, quien quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición dela fiscal, doctora Denise Caraballo, publica el sitio 03442.En las primeras horas de la mañana de este domingo, la Policía acudió a un llamado donde se solicitaba la presencia policial en una vivienda ubicada en calle Las Achiras, de Concepción el Uruguay ante una situación de violencia de género.Una vez en el lugar, los efectivos observaron que la vivienda en cuestión se encontraba en llamas, por lo que se solicitó la inmediata intervención personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad.Según indicaron fuentes policiales, el sujeto aludido cuenta con una restricción vigente. Sin embargo, tras entrar en la casa agredió físicamente a la joven que fue auxiliada por una vecina, y quien además, dio aviso a las autoridades.Ya en la casa de su vecina junto con su hija, sintió una explosión proveniente de su habitación y la vivienda comenzó a incendiarse, suponiendo que habría sido provocado por su ex pareja, ya que varias veces habría amenazado con hacerlo.El incendio no causó lesiones en las personas, aunque provocó importantes daños materiales.