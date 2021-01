Tenía restricción, golpeó a su ex tras irrumpir en la casa y provocó un incendio

En las primeras horas de la mañana de este domingo, la Policía acudió a un llamado donde se solicitaba la presencia policial en una vivienda ubicada en calle Las Achiras, de Concepción el Uruguay ante una situación de violencia de género.Una vez en el lugar, los efectivos observaron que la vivienda en cuestión se encontraba en llamas, por lo que se solicita la inmediata intervención personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad.Entrevistada la damnificada, una joven de 20 años de edad, manifestó que mientras se encontraba descansando en su habitación, de forma sorpresiva, su ex pareja irrumpe en la vivienda.Según indicaron fuentes policiales, el sujeto aludido cuenta con una restricción vigente. Sin embargo, tras entrar en la casa agredió físicamente a la joven que fue auxiliada por una vecina, y quien además, dio aviso a las autoridades.Ya en la casa de su vecina junto con su hija, siente una explosión proveniente de su habitación y la vivienda comienza a incendiarse, suponiendo que habría sido provocado por su ex pareja, ya que varias veces habría amenazado con hacerlo.Afortunadamente, el incendio no causó lesiones en las personas, aunque provocó importantes daños materiales.Por su parte, el sospechoso ya se había retirado del lugar al arribo de las autoridades.La damnificada fue trasladada a sede de Comisaria de Minoridad para realizar la correspondiente denuncia, siendo lo acontecido es informado a la Fiscalía en Turno, no descartándose procedimientos en relación al hecho acontecido.