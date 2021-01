Menor fallecido en Santa Fe: no se trató de muerte violenta ni intencional

Policiales Investigan la muerte de un bebé tras supuesto golpe y detuvieron a sus padres

El martes por la noche un menor de 1 año y 8 meses murió en el Hospital de Niños de Santa Fe. La policía que acudió en ayuda de familiares del menor, lo había trasladado desvanecido desde barrio Los Hornos de Santa Tomé hasta el Samco de esa localidad. Luego fue derivado al Hospital Orlando Alassia donde finalmente falleció. Este viernes se conocieron los resultados de la autopsia.Un nene de 1 año y 8 meses murió el miércoles por la noche. La policía asistió a dos personas que les pidieron ayuda en Estados Unidos de México entre 4 de Enero y J.J. Paso de Santo Tomé. Se bajaron de la moto con un bebé presuntamente desvanecido y los efectivos lo trasladan rápidamente al Samco de la localidad. El chiquito fue derivado al Hospital de Niños desde donde más tarde informaron su deceso. Esta mañana, el fiscal Martín Torres dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia.El fiscal Martín Torres dispuso la aprehensión de los progenitores del niño y de un hombre conocido de la familia hasta tanto se evaluaba si existía relación con la causa del deceso.Este viernes en rueda de prensa, el fiscal Torres comunicó que dispuso la libertad de las tres personas debido a que no tuvieron intervención en la causa de muerte del niño. La autopsia se ordenó a partir de un posible caso de abuso seguido de muerte. Se ordenaron medidas investigativas que confirmaron que no se trató de una muerte violenta ni intencional."Aún con la autopsia no se pudo determinar la causa de la muerte. Los padres no tuvieron intervención en un hecho doloso ni que los involucre como partícipes de un delito. Quedó en claro el rol por lo que recuperaron la libertad. Uno de los integrantes de la familia dio cuenta de un posible accidente doméstico. Hubo versiones controvertidas y por tal motivo se avanzó con las privaciones de la libertad. Luego, la autopsia arrojó que el bebé no fue víctima de golpes ni abuso", aclaró Martín Torres. Por último, el fiscal informó que la Fiscalía sigue investigando porque es un caso de muerte dudosa, aunque está claro que no hubo intervención dolosa de terceros. (Aire de Santa Fe)