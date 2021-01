Mujer se arrojó de auto en movimiento para evitar que su expareja le disparara

Una verdadera odisea vivió una mujer, quien se arrojó de un automóvil en movimiento para evitar que su expareja -con quien no tenía contacto desde hacía tres años- le disparara, tras amenazarla.



El brutal hecho sucedió en la ciudad santiagueña de La Banda e intervino la Comisaría 15. Comenzó cerca de las 23, cuando la joven, de 21 años pactó un encuentro con su ex novio.



Según contó, el sujeto, Guillermo, (39), fue a buscarla en un automóvil afectado a una empresa de remises.



Allí de común acuerdo dieron un paseo por la ciudad Capital y cerca de la 1, el sujeto le pidió que lo acompañara hasta inmediaciones de una estación de servicios ubicada sobre la costanera, en cercanías al Puente Carretero.



Allí la mujer advirtió que su ex pareja había comprado más bebidas alcohólicas y estaba consumiendo cocaína, por lo que ella descendió del rodado para regresar a su casa. Pero comenzó su calvario.



El acusado al ver que ella quería retirarse, sacó de la guantera del auto un revólver con el que le apuntó en la cabeza y la obligó a subir nuevamente. Con la víctima sentada a su lado, el sujeto continuó el “paseo”, pero esta vez por La Banda.



La joven mujer expresó que mientras conducía, el sujeto le apoyaba el arma en el pecho. Le exigía que retomara la relación de noviazgo que tenían, caso contrario la mataría.



Cuando se encontraban en inmediaciones de calles Garay al 2.100 notó que había varias personas en la vereda de una casa. Entonces, ella comenzó a gritar pidiendo ayuda, y casi en simultáneo abrió la puerta y se arrojó al suelo.



Fue asistida de inmediato por los vecinos, mientras que el agresor se dio a la fuga.



Los uniformados tomaron declaración testimonial a las personas que la asistieron. Todas coincidieron en su relato.



Personal de la Comisaría 15 trasladó a la víctima a la Seccional Segunda para que radicara la denuncia, ya que en esa jurisdicción había comenzado el grave hecho, publica El Liberal.