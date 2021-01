Víctimas del cirujano Ojeda: "Tenemos una luz de esperanza con el juicio"

El Vocal de la Cámara de Apelaciones de Concordia, Mariano Caprarullo, revocó la resolución del Juez Mario Figueroa, y le prohibió al cirujano Daniel Ojeda ejercer como cirujano plástico hasta que haya una sentencia firme en la causa.el fiscal Martín Núñez.Cristina Delgado, una de sus víctimas, explicó aque “la lucha no fue en vano, estamos esperando el juicio. Que vaya preso, que cumpla como cumple una persona que asesinó a otra. Esperamos justicia. No solamente mató a una señora, sino que generó secuelas en otras”.“Hemos formado un grupo con las víctimas, nos alentamos, muchas nos hemos hecho la reconstrucción, muchas están con psicólogos. Hoy es un día de alegría, esperamos que hayan llegado las pruebas que tanto se esperaban. Él es culpable. Nos hizo daño, somos más de 16 las víctimas conocidas, después debe haber más”, agregó.Asimismo, comentó que “somos pocas las que pudimos hacernos reconstrucción, es muy cara, mucha gente no puede. Esto es para sacarnos las cicatrices que nos dejó la mala praxis. No solo eso, fueron momentos difíciles para nosotros y es un daño emocional”.Sobre la circulación de un video sobre Ojeda en libertad presuntamente ejerciendo la medicina, dijo que “parece que se burla. Mi causa tiene 12 o 13 años. No estamos mintiendo, nadie nos atendió. Ojalá esto vaya a juicio. La muerte de la chica pudo evitarse si nos hubiesen escuchado antes”.“Ahora tenemos una luz de esperanza, que vaya a juicio como corresponde. Queremos participar del juicio. Hay gente mal psicológicamente y física también. Hay chicas jovencitas que quedaron destruidas. A una mujer le hicieron mal una lipo y ahora no puede orinar sentada. Es terrible todo”, finalizó.