El Laboratorio del hospital Centenario procesará muestras completas de COVID

Carina Reh, secretaria de Salud de Entre Ríos, anticipó que en poco tiempo más todas las muestras de Coronavirus serán procesadas en el Laboratorio del Hospital Centenario.



Para ello anunció que se compró un termociclador que completa el ciclo del estudio ya que en Gualeguaychú se extrae el ARN de cada muestra antes de enviarse al laboratorio de INTA/INTI en Concepción del Uruguay.



Este nuevo equipamiento permitirá acortar los plazos de los hisopados a procesar y obtener más velozmente las muestras de la Región Sanitaria IV.

“Si bien los resultados están llegando en 24 horas, hubo un retraso el último fin de semana, pero fue por una situación personal que atravesó uno de los trabajadores en relación a un familiar y ya eso fue solucionado”, declaró Reh.



Destacó que “la red de laboratorios se ha ampliado y tenemos centros que procesan y hacen la extracción de muestras, en la ciudad de Diamante, en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, en el laboratorio central de Epidemiología, en Gualeguaychú en el Hospital Centenario, en el hospital de Concepción del Uruguay, y en Concordia”.



“El proceso de determinación definitiva ya se hace en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, lo cual hace que se tengan los resultados en 24 horas. No obstante, hemos avanzado con la compra de un termociclador para el Hospital Centenario para poder tener centralizado, en cada cabecera de región la posibilidad de hacer la segunda etapa del procesamiento de muestras. Eso va a agilizar los procesamientos y nos permitirá poder hacer la vigilancia epidemiológica y mantener el aislamiento de los contactos estrechos que cada vez son más”, explicó.



Ocupación de camas

La cantidad de camas críticas es seguida de cerca por las autoridades del Ministerio. En esa línea, la secretaria de Salud, Carina Reh indicó que “la ocupación de camas no es solamente de Covid. Lo que nos preocupa fundamentalmente es que aumentó mucho la accidentología, sobre todo por la gran movilidad que hay en la provincia. Así que ahí hay un trabajo importante para hacer desde la prevención vial y tratar de disminuir un poco la circulación”.



Reh explicó que por el aumento de pacientes que ocupan camas moderadas “hemos tenido que retroceder en algunas instituciones con los controles programados, con las cirugías”.



“Lamentablemente, esperábamos tener otra situación en 2021, sobre todo con la esperanza de comenzar a vacunar y poder mejorar la performance a nivel sanitario, disminuir el número de contagios y la forma grave de la enfermedad por coronavirus. Pero en las primeras semanas de este año vemos el reflejo de las fiestas de fin de año, la apertura turística y las colaciones de los estudiantes. Eso complicó el estatus epidemiológico de nuestra provincia”, enumeró sobre el rebrote.



La funcionaria reconoció que un “agravante es que el personal de salud, que esperaba tener su descanso merecido después de un año tan complejo, tuvo que redoblar esfuerzos y con una exposición muy importante al contagio. Están agotados algunos trabajadores de los servicios de atención primaria, guardias y de terapia intensiva”.



El tema salarial

En referencia a los reclamos por el contexto laboral y salarial de los profesionales de la salud, Reh destacó que “el gobernador no desconoce la situación que ha atravesado el sistema de salud y anunció la convocatoria a las paritarias con los diferentes representantes gremiales”.



“Salud va a trabajar en una propuesta para tratar el tema salarial de los trabajadores. Ya se anunció el sostenimiento del bono que se venía pagando en los últimos meses como códigos de riesgo y el incremento a las becas de residentes”, agregó.



Temporada y clases

La secretaria de Salud de la provincia expuso que “las recomendaciones sanitarias y los planteos se vienen haciendo desde el COES a las áreas competentes y serán ellos quienes deberán revisar las medidas y la necesidad o no, junto con las autoridades locales, de poner restricciones”.



En el mismo sentido, opinó que será la cartera de la Educación quien “trabajará en protocolos. Creo que si podemos vacacionar, concurrir a fiestas o hacer deportes, también podemos cumplir la instancia educativa. Es necesario recuperar la instancia de la educación, sobre todo para niños y adolescentes, que han visto resentida su formación en este último año”.



Para la presencialidad, Carina Reh consideró “importante la posibilidad de llegar en forma temprana con la vacunación a docentes. Además de tener la precaución de seguir cuidándonos y no enfermar antes de que llegue la vacuna por eso necesitamos la colaboración de toda la comunidad, a las familias, a los alumnos y sus docentes”, concluyó. (Fuente: Reporte 2820 )