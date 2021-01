Le robaron la moto y quiere recuperarla ya que es su “herramienta de trabajo”

El hecho sucedió el pasado martes alrededor de las 6:30 de la mañana, en calle Sebastián Vázquez al 500, en Paraná. Un malviviente se robó una moto, marca Skual 150 Cc, y su dueño pide ayuda para recuperarla ya que es su “herramienta de trabajo”: es cadete y preventista.“Estoy trabajando el doble, porque salgo en bicicleta. Al trabajo no lo puedo perder porque tengo dos hijos que mantener. Es triste la situación, tanto sacrificio me costó comprar la moto, para que me la roben”, expresó ael damnificado.Sobre el hecho, comentó que el martes se levantó temprano para ir a trabajar. “Guardaba la moto en una galería del barrio, una señora 6:30 saca su auto y no cierra el portón. En ese momento pasó el muchacho y me la robó en 8 minutos hizo todo”.“Un vecino vio salir al ladrón, era de mi misma altura, tenía capucha y barbijo. Si bien le pareció extraño, pensó que era yo, y nunca creyó que la podían estar robando”.El damnificado, contó que al vehículo lo había adquirido en 2017, pero “hace 6 meses que la termine de pagar”.La denuncia fue radicada en la Comisaria Primera y policías investigan el caso.