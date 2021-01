Video: le robaron una bicicleta a un niño de 11 años del patio de su casa

El hecho sucedió el miércoles a la tarde en Paraná. Un malviviente, pasó por la puerta de la casa, vio la bicicleta en el patio delantero de la vivienda, y saltó el portón para poder robarla. Las cámaras del lugar grabaron el delito.“Me robaron la bicicleta ayer, así que estoy medio triste. Un chico saltó el portón y se la llevó. Estuve en un camping, y cuando llegamos las sacamos al patio para que haya más espacio en mi casa, y después nos olvidamos de guardarla”, expresó aNacho, víctima de robo.“Cuando la quise buscar y no la encontré, me desesperé y comencé a buscarla por todos lados. Ahí supe que me la habían robado”, dijo.Por su parte, el padre agregó que “en ese momento yo estaba en el patio de atrás, y el ladrón fue muy silencioso. Fue audaz, porque tuvo que recorrer 15 metros para poder sustraer la bicicleta”.“Ver el video fue fuerte, porque a esa hora el nene suele estar en ese patio y el ladrón lo hizo con tanta naturalidad, que nos sorprendió. Saltó el portón, buscó la bicicleta y la colgó en la reja, para después salir andando arriba del rodado, como si no hubiera pasado nada”, señaló.Al finalizar, reflexionó que “parece algo de todos los días, pero cuando le toca a uno entiende la dimensión de la situación. El nene cayó hoy, anoche lloró, pero esta mañana dijo `”.