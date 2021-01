Encontraron a la adolescente que había desaparecido en La Plata

Morena Gastañaga, la adolescente de 13 años que había desaparecido hacía dos días en la ciudad de La Plata, fue encontrada sana y salva este jueves. La Policía Bonaerense la halló en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.



Según informaron fuentes policiales, la chica estaba acompañada de un joven de 19 años. Tras localizarla, fue trasladada a la dependencia en San Justo de la DDI de La Matanza, que trabajó en colaboración con la DDI de La Plata. Su familia ya fue notificada y se está dirigiendo a ese lugar.



Los voceros agregaron que los investigadores llegaron a dar con el paradero de la menor por medio del rastreo de los movimientos de una tarjeta SUBE que a su vez coincidían con los desplazamientos de quien estaba junto a ella.



Morena había desaparecido durante la tarde el martes pasado. Desde entonces no volvió a su domicilio, ubicado en las calles 136 y 511 de la localidad de Hernández, y su familia no sabía más de ella.



Su madre, Mariana Portal, contó que se había comunicado con la adolescente a través de WhatsApp a las 13.15. Morena se conectó a esa aplicación por última vez a las 15.15 de ese mismo día. Cuando la mujer volvió a su casa cerca de las 16, su hija ya no estaba.