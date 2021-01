Robos de bicicletas: la mayoría ocurren en el centro y zona de bulevares

Muchos ciudadanos de Paraná eligen moverse en bicicleta, ya sea para trasladarse o bien para realizar actividad física, por lo que muchas personas fueron víctimas de robo.



Sobre este tema, Walter Giordano, segundo Jefe de Robos y Hurtos, dijo a Elonce TV que “trabajamos en conjunto con la Jefatura Departamental Paraná, para la prevención del delito, en este último tiempo disminuyeron los hechos con armas, pero si sigue habiendo la sustracción habitual”.



En este sentido resaltó que también hay “muchos descuidos ciudadanos, por eso hay que tener en cuenta la precaución de guardarlos y que no queden a la vista. Tratamos de secuestrar todos los rodados que podemos, notamos que se han reducido la cantidad de hurtos”.



En relación a las zonas donde más ocurren estos delitos, Giordano declaró que es “en el centro y zonas de bulevares y se debe a la frecuencia de personas, pero ocurren hechos en todas las dependencias”



Publicaciones en redes sociales



Muchos damnificados cuando sufren el robo de bicicleta, publican en redes sociales lo sucedido con el objetivo que pueda recabar datos, Giordano aseguró que “hay veces que sirve, pero siempre recomendamos que antes realicen la denuncia con detalles precisos de la bicicleta”.



Robos en viviendas

En relación a los robos a viviendas durante las vacaciones, recomendó que “una persona de suma confianza controle la casa para que las personas que están en este tipo de delitos vean que la vivienda no está sola”. De todos modos, mencionó que también disminuyeron la cantidad de robos a viviendas, en relación a años anteriores, “hay situaciones que tenemos que prevenir y trabajar para que los robos no ocurran”.